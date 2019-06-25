Рубль демонстрирует динамику лучше большинства мировых валют на фоне пика налогов и спроса на локальные активы - БКС

"Рубль начал неделю "без раскачки", уже в понедельник обновив максимум к доллару с 1-го августа. Американская валюта никак не может остановить падение после смягчения позиции ФРС на последней пресс-конференции. Однако стоит отметить, что валюты EM чувствуют себя в целом слабее ключевых из-за высокой неопределенности относительно будущего экономического роста и эскалации вокруг Ирана. Рубль как раз не поддается этим тенденциям, продолжая отрываться от группы основных 36 мировых валют по показателю доходности с начала года (уже перевалила за 10%). На стороне рубля остается сильный спрос на ОФЗ, а влияние вспышки санкционной тематики в пятницу, как мы и ожидали, полностью сошло на нет. Цены на нефть продолжают получать поддержку из-за напряженности в Ормузском проливе. Правда, вчера прошла некоторая коррекция на фоне заявлений Трампа о нежелании начинать войну. Пара USD/RUB вернулась ниже отметки 63, что привело к ускорению снижения. Сильных поддержек для курса по близости я не вижу. Хороший уровень проходит в районе отметки 61, поэтому потенциал роста рубля сохраняется. Локальную поддержку оказывает налоговый период, пик которого пройдет сегодня. Главная угроза - движение санкционных законопроектов вперед", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Сергей Гайворонский.