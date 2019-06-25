Рубль стабилен к бивалютной корзине на старте торгов вторника в ожидании новых стимулов с мировых рынков

Москва. 25 июня. Доллар немного снижается, евро слегка повышается на "Московской бирже" во вторник утром на открытии торгов, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов с мировых рынков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,56-62,61 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 62,57 руб./$1 (-3,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 71,32 руб./EUR1 (+2,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела всего на 0,88 копейки к уровню закрытия понедельника, до 66,51 рубля.

Доллар при этом оказался на 34,2 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 27,48 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь слегка меняется к доллару и евро на старте торгов в ожидании новых стимулов с мировых рынков. В центре внимания трейдеров остается встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая должна состояться в рамках саммита G20 в Осаке 28-29 июня. Инвесторы будут ждать сигналов "перемирия" в торговой войне. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ в понедельник провели телефонный разговор, детали которого, однако, не раскрываются.

На этой неделе состоятся выступления целого ряда представителей Федеральной резервной системы (ФРС), которые могут усилить ожидания инвесторов по скорому смягчению процентной политики в США. По словам аналитиков, это может привести к ослаблению доллара в краткосрочной перспективе.

Трамп в понедельник вновь дал негативную оценку действиям американского центробанка, который придерживается недостаточно мягкого, по его мнению, курса денежно-кредитной политики. "Несмотря на то, что Федрезерв не знает, что делает - слишком быстро повысил ставки (при очень низкой инфляции и на фоне замедления темпов роста, снижения ставок и смягчения ДКП в остальных странах мира) и существенно ужесточил ситуацию с ликвидностью, на $50 млрд в месяц, этот июнь может стать одним из лучших в истории США", - написал Трамп в соцсети Twitter.

"Представьте, что было бы, сделай Федрезерв все правильно. Плюс тысячи пунктов к индексу Dow и рост ВВП в районе 4% или даже 5%. Теперь они упираются, как упрямые дети, когда нам нужны снижения ставки и смягчение ДКП, чтобы компенсировать все то, что другие страны делали против нас. Это провал!", - добавил президент.

Цены на нефть опускаются во вторник, трейдеры продолжают оценивать ситуацию вокруг Ирана, а также взвешивать шансы на продление сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти. Накануне президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций против руководителя Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи, а также пообещал новые санкции, которые коснутся окружения аятоллы.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК снизилась на 0,42 - до $64,59 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,28% - до $57,74 за баррель.

Внимание трейдеров также направлено на предстоящую встречу государств ОПЕК+, намеченную на 1-2 июля. Министр энергетики России Александр Новак заявил о намерении дождаться результатов встреч руководителей стран "двадцатки", чтобы определиться по вопросу продления сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти на следующие полгода.