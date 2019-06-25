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25 июня 2019 года 13:25
Во вторник рубль сохраняет больший потенциал для укрепления в паре с долларом, чем с евро - "Нордеа Банк"
"Рубль продолжил укрепляться в вечерние часы накануне и вплотную приблизился к заложенным в нашем мартовском прогнозе отметкам в 62.5 в паре с долларом. В пользу рубля продолжают действовать локальные факторы в виде предстоящих завтра очередных аукционов по размещению ОФЗ и подготовки к налоговым и дивидендным выплатам. Пик налогового периода в июне приходится на сегодняшний день. При этом внешние факторы вполне могут ухудшить конъюнктуру для рубля на будущей неделе. Ключевым фактором здесь, безусловно, выступают предстоящие в субботу переговоры лидеров США и Китая. Неопределенность относительно их исхода крайне высока, и сценарий с некоторой эскалацией конфликта нельзя исключить. Реализация данного риска вполне может вернуть рубль выше отметок 63 и 72 в паре с долларом и евро соответственно. Параллельно рубль лишится поддержки налогового периода, а фактор дивидендов из позитивного постепенно станет нейтральным на фоне роста объемов обратной конвертации. Сегодня рубль сохраняет больший потенциал для укрепления в паре с долларом, чем с евро в связи с ослаблением доллара на глобальных площадках, которое может усилиться по факту сегодняшнего выступления Пауэлла (в 20:00 по Москве) и публикации индекса деловой активности от ФРБ Ричмонда (17:00)", - отмечают эксперты "Нордеа Банка".
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25 июня 2019 года 19:36
Рубль вечером дешевеет к доллару и евро на фоне снижения интереса к риску и после пика налоговых выплат месяца
Москва. 25 июня. Доллар и евро растут на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне завершения основных налоговых выплат месяца и снижения спроса инвесторов на рисковые активы. читать дальше
.25 июня 2019 года 19:16
Москва. 25 июня. Рынок акций РФ во вторник просел вслед за мировыми фондовыми площадками на опасениях, что саммит G20 в конце июня не принесет прорывных соглашений в торговых переговорах США и Китая; индекс МосБиржи откатился в район 2750 пунктов на бумагах электросетевых компаний, при этом снижение сдерживалось коррекционным отскоком нефти вверх. читать дальше
.25 июня 2019 года 19:05
После заседания ФРС США в прошлую среду, на котором большинство членов высказалось за снижение ставки в этом году, глобальный индекс доллара DXY опустился на 1,8%, рубль укрепился на 2,3% к доллару, что в среднем соответствует динамике валют развивающихся рынков. Сейчас рубль торгуется на уровнях... читать дальше
.25 июня 2019 года 18:41
Индекс МосБиржи сделал еще один шаг в сторону ближайшей поддержки, расположенной на уровне 2730 пунктов - Промсвязьбанк
"Во вторник российский фондовый рынок возобновил коррекционное снижение на умеренно негативном внешнем фоне, - указывает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. - Так, продажам в наших акциях способствовала динамика внешних площадок. В Европе к вечеру основные индексы снижались в пределах... читать дальше
.25 июня 2019 года 18:38
Москва. 25 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник не демонстрируют ярко выраженной динамики на фоне роста геополитических рисков из-за обострения ситуации вокруг Ирана. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) немного подросли в цене, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов; исключение составили лишь спреды евробондов РФ с погашением в 2030 году. читать дальше
.25 июня 2019 года 18:30
Если макроэкономическая статистика США продолжит демонстрировать негативные тенденции, то в июле у ФРС не будет аргументов против снижения ставки - ИК QBF
"Очередные макроэкономические данные из США снова оказались гораздо хуже ожиданий экспертов, - указывает ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов. - Коммерческий Департамент во вторник сообщил, что в мае количество проданных домов на первичном рынке снизилось на 7.8 проц. до 626 тыс. Падение... читать дальше
.25 июня 2019 года 17:47
На текущий момент напряженность на Ближнем Востоке остается в центре внимания нефтяного рынка, указывает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. Тогда как реакция игроков на недавние нападения на танкеры в Ормузском проливе была сравнительно спокойной,... читать дальше
.25 июня 2019 года 17:13
"Тогда как геополитическая напряженность продолжает оставаться в заголовках новостей, недавнее ралли цен на золото было вызвано в первую очередь техническими трейдерами и игроками, следующими за трендом. - отмечает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. -... читать дальше
.25 июня 2019 года 16:30
"Мы сохраняем позицию выше рынка по кредитном риску в условиях низких и продолжающих падение ставок на денежном рынке. По нашим оценкам, инвесторы не получают компенсацию за риск обладания долговыми бумагами с большой дюрацией в то время, как мировые центробанки говорят о намерении... читать дальше
.25 июня 2019 года 16:04
"Ключевой причиной ослабления американской валюты, по нашему мнению, является мягкость последних сигналов ФРС в отношении вектора будущей монетарной политики. - отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. - Полагаем, что Федрезерв США фактически дал "зеленый свет" ожиданиям рынка по... читать дальше
.25 июня 2019 года 16:00
Рубль днем перешел к ослаблению к доллару и продолжает снижаться к евро на фоне прохождения пика налоговых выплат месяца
Москва. 25 июня. Доллар и евро растут на "Московской бирже" во вторник днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне завершения основных налоговых выплат месяца и снижения спроса инвесторов на рисковые активы. читать дальше
.25 июня 2019 года 15:39
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях с временным горизонтом удержания до двух месяцев, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - Wells Fargo & Company: вход по текущим ценам - $46,27, целевой уровень - $49,6, стоп-лосс - $45,1, потенциал роста :... читать дальше
.25 июня 2019 года 15:20
"Негативное влияние от активных размещений ОФЗ постепенно сходит на нет: если в апреле чистый отток за счет этого фактора составил 339 млрд руб., в мае - снизился до 80 млрд руб., а по итогам июня - может упасть до 50 млрд руб. Это сдержит увеличение суммарного оттока ликвидности из системы с... читать дальше
.25 июня 2019 года 14:53
"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "ФосАгро" (MOEX: PHOR) с "покупать" до "держать" в связи с ростом котировок бумаг компании, сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость депозитарных расписок "ФосАгро", рассчитанная аналитиками, осталась без... читать дальше
.25 июня 2019 года 14:32
"Российской валюте, по всей видимости, не хватает национальных новостей, а потому основным драйвером изменения котировок остаются внешние стимулы, - полагают аналитики FxPro. - Инвесторы следят за событиями в США и Еврозоне, пытаясь оценить, как именно это повлияет на курс пар с рублем. Через... читать дальше
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