Во вторник рубль сохраняет больший потенциал для укрепления в паре с долларом, чем с евро - "Нордеа Банк"

"Рубль продолжил укрепляться в вечерние часы накануне и вплотную приблизился к заложенным в нашем мартовском прогнозе отметкам в 62.5 в паре с долларом. В пользу рубля продолжают действовать локальные факторы в виде предстоящих завтра очередных аукционов по размещению ОФЗ и подготовки к налоговым и дивидендным выплатам. Пик налогового периода в июне приходится на сегодняшний день. При этом внешние факторы вполне могут ухудшить конъюнктуру для рубля на будущей неделе. Ключевым фактором здесь, безусловно, выступают предстоящие в субботу переговоры лидеров США и Китая. Неопределенность относительно их исхода крайне высока, и сценарий с некоторой эскалацией конфликта нельзя исключить. Реализация данного риска вполне может вернуть рубль выше отметок 63 и 72 в паре с долларом и евро соответственно. Параллельно рубль лишится поддержки налогового периода, а фактор дивидендов из позитивного постепенно станет нейтральным на фоне роста объемов обратной конвертации. Сегодня рубль сохраняет больший потенциал для укрепления в паре с долларом, чем с евро в связи с ослаблением доллара на глобальных площадках, которое может усилиться по факту сегодняшнего выступления Пауэлла (в 20:00 по Москве) и публикации индекса деловой активности от ФРБ Ричмонда (17:00)", - отмечают эксперты "Нордеа Банка".