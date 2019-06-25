Ожидаем возвращение рубля к отметке 63.0 за доллар к концу недели - Росбанк

"Вчера российский рубль провел очередную удачную сессию. Рубль укрепился на 0.8% против доллара (62.6 на закрытие) и на 0.5% против евро (71.3 на закрытие), с большим отрывом зафиксировав наилучший результат среди валют развивающихся стран. Стоит отметить, что за последнюю неделю курс USD/RUB опустился к уровням начала августа 2018 года (период до обострения санкционного фона). Основную поддержку рублю оказывает налоговая неделя и продолжающиеся продажи валюты со стороны экспортеров. Ключевые выплаты предстоят сегодня, поэтому поступательное укрепление рубля в предстоящие дни будет более сдержанным. Мы полагаем, рубль будет крайне неустойчив на текущем уровне и ожидаем его возвращение к отметке 63.0 к концу недели", - полагают аналитики Росбанка.