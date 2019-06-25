Ренессанс Капитал снизил рейтинг акций Энел Россия до "держать" и оценку на 29%

(добавлен 3-й абзац с консенсус-прогнозом)

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" понизила прогнозную стоимость акций "Энел Россия" (MOEX: ENRU) с 1,65 рубля до 1,17 рубля за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг понижена аналитиками с "покупать" до "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены бумаг "Энел Россия", основанный на оценках аналитиков 5 инвестиционных банков, составляет 1,22 рубля, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость акций "Энел Россия" составляет порядка 1,16 рубля за штуку.