На текущей неделе ожидаем стабилизации цен рублевых облигаций вблизи достигнутых уровней - Промсвязьбанк

"Вчера рублевые облигации отыграли большую часть пятничного снижения цен. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 7,43% (-4 б.п.), 3-летних – до 7,22% (-2 б.п.). Инвесторы вернулись к покупкам на ожиданиях снижения ключевой ставки. Появившиеся вчера новости о введение США санкций против лидера Ирана, заявления чиновников США о неготовности к компромиссу на переговорах с Китаем, снижение цен на нефть формируют негативный фон для группы суверенных облигаций развивающихся стран и российских бондов. Из корпоративных новостей отметим первичное размещение облигаций МТС. Компания сегодня проводит сбор заявок на новый выпуск облигаций. Ставка купона маркетируется в диапазоне 8,20 – 8,40% на 6-лет. Доходность бумаги (8,45 – 8,67%) содержит премию к суверенной кривой 110 – 132 б.п., тогда как обращающиеся бонды МТС с близкой дюрацией торгуются с премией к кривой ОФЗ в размер 70 – 80 б.п. Считаем покупку бумаги интересной уже по нижней границе объявленного ориентира доходности. На текущей неделе ожидаем стабилизации цен рублевых облигаций вблизи достигнутых уровней", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

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Компании упоминаемые в новости: Норильский Никель ГМК