На текущей неделе котировки Brent будут двигаться в диапазоне 63-65 долл./барр. - Промсвязьбанк

"Нефть не удержалась выше 65 долл./барр. Введенные вчера санкции США против Ирана затронули только лидера страны – А. Хаменеи, снизив градус геополитической напряженности. Теперь в фокусе встреча США и Китая в ходе G-20 (рассчитываем на словесные интервенции и обещания двигаться в сторону частичного урегулирования конфликта), а также саммит ОПЕК+ (рассчитываем на продление соглашения до конца т.г.), что может оказать нефти поддержку и вернуть ее в диапазон 65-68 долл./барр. Однако это, скорее, перспектива следующей недели, поскольку встреча США и Китая ориентировочно пройдет в субботу, а саммит ОПЕК+ - в начале сл.недели. На эту неделю ввиду ослабления геополитического давления ждем нефть в диапазоне 63-65 долл./барр.", - комментирует ситуацию на рынке нефти аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.

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