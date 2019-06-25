Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут слегка снизиться под давлением внешнего негатива - Интерфакс-ЦЭА

Москва. 25 июня. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite снизились в понедельник, Dow Jones завершил торги в небольшом плюсе. Негативом для рынка стало заявление президента США Дональда Трампа о введении санкций против руководителя Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи, которое спровоцировало активизацию продаж акций нефтекомпаний. В центре внимания трейдеров остается встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая должна состояться в рамках саммита G20 в Осаке 28-29 июня. Инвесторы будут ждать сигналов "перемирия" в торговой войне. По оценкам экспертов UBS, эскалация торговых переговоров США и Китая может привести к падению глобального фондового рынка на 20% к середине следующего года.

Американский президент в понедельник вновь дал негативную оценку действиям Федеральной резервной системы (ФРС), которая придерживается недостаточно мягкого, по его мнению, курса денежно-кредитной политики. "Несмотря на то, что Федрезерв не знает, что делает - слишком быстро повысил ставки (при очень низкой инфляции и на фоне замедления темпов роста, снижения ставок и смягчения ДКП в остальных странах мира) и существенно ужесточил ситуацию с ликвидностью, на $50 млрд в месяц, этот июнь может стать одним из лучших в истории США", - написал Трамп в соцсети Twitter. "Представьте, что было бы, сделай Федрезерв все правильно. Плюс тысячи пунктов к индексу Dow и рост ВВП в районе 4% или даже 5%. Теперь они упираются, как упрямые дети, когда нам нужны снижения ставки и смягчение ДКП, чтобы компенсировать все то, что другие страны делали против нас. Это провал!", - добавил президент.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются во вторник, трейдеры оценивают события вокруг Ирана и ждут встречи лидеров США и Китая. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ в понедельник провели телефонный разговор, детали которого, однако, не раскрываются. Японский Nikkei 225 потерял 25 июня 0,54%, гонконгский индекс Hang Seng - 1,2%, китайский Shanghai Composite - 1%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,1%, южнокорейский KOSPI - 0,3%.

В свою очередь цены на нефть опускаются во вторник, трейдеры продолжают оценивать ситуацию вокруг Ирана, а также взвешивать шансы на продление сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составляет $64,72 за баррель, что на 0,22% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник цена этих контрактов составила $64,86 за баррель, опустившись на 0,52%. Фьючерс на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,17% - до $57,8 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на 0,82%, до $57,9 за баррель.

Внимание нефтяных трейдеров также направлено на предстоящую встречу государств ОПЕК+, намеченную на 1-2 июля. Министр энергетики России Александр Новак заявил о намерении дождаться результатов встреч руководителей стран "двадцатки", чтобы определится по вопросу продления сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти на следующие полгода. "Надо дождаться событий, в том числе встречи руководителей стран G20, посмотрим, какие там будут обсуждаться вопросы, как будет развиваться экономика, ситуация на рынке. И к встрече стран ОПЕК+ будем более четко понимать ситуацию, и будут предлагаться варианты", - заявил Новак журналистам в понедельник.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник упала в 1,6 раза по отношению к предыдущему дню и оказалась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 5,666 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,077 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 24 июня вырос всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,56 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (22-24 июня) 0,08%, поднявшись до 611,57 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Роснефть-04" (+1,04%), "Магнит-003Р-01" (+0,84%) и "ВЭБ.РФ-09" (+0,56%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-02R" (-1,25%), "РЖД-001P-12R" (-0,8%) и "МТС-001P-07" (-0,68%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) с 1 по 12 июля будет собирать заявки инвесторов на приобретение структурных облигаций серии 002Р-09-BRENT_CALL_SPREAD объемом 500 млн рублей. Заявки будут приниматься каждый рабочий день в течение периода сбора с 10:00 МСК по 18:30 МСК. Дата начала технического размещения - 15 июля. Дата погашения выпуска - 14 июля 2020 года. Ставка купона установлена в размере 0,01% годовых, по выпуску выплачивается один купон. Кроме того, предусмотрена выплата дополнительного купонного дохода, который привязан к значению цены активного фьючерсного контракта нефти марки Brent.

ЗАО "Ламбумиз" утвердило выпуск облигаций серии БО-П01 объемом 120 млн рублей. Номинал одной облигации - 10 тыс. рублей. Выпуск сроком обращения около 5 лет будет размещен по открытой подписке в рамках программы компании объемом до 1 млрд рублей. В рамках 50-летней программы облигации смогут размещаться сроком до 5 лет. Ставка 1-го купона выпуска установлена на уровне 13,5% годовых. Купоны ежемесячные, ставки 2-24-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

АО "ДОМ.РФ" приобрело в рамках оферты 559 тыс. 851 облигацию серии 001Р-04R по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 25 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 2,2% выпуска. Бонды объемом 25 млрд рублей были размещены в мае 2018 года на 10 лет. Ставки 1-2-го купонов установлены на уровне 7% годовых. Ставка текущего купона - 7,9% годовых, купоны полугодовые.