Во вторник рубль вполне может продолжить укрепление на внутренних факторах до 62-62,5 за доллар - "Открытие Брокер"

"Рубль остаётся в сфере внимания оптимистов благодаря своей высокой доходности, а также временных факторов. На текущей неделе осуществляются основные налоговые платежи, а также продолжается накопление средств для уплаты дивидендов. К тому же, рубль не был одинок. Укрепление CAD, NZD и AUD против доллара США составляло от 0,25% до 0,55%. Стоит также упомянут заявление премьер-министра Франции о том, что санкции против РФ это не что-то постоянное, а временное явление. Они могут быть отменены в любой момент. Конечно, в подобный сценарий пока сложно поверить, но, как минимум, об этом уже начали говорить в Европе. Поэтому маловероятные прогнозы по рублю становятся уже не столь маловероятными. К вечеру понедельника доллар слабел на 0,67% до 62,60, а евро на 0,49% до 71,30. Во вторник рубль вполне может продолжить укрепление на внутренних факторах в диапазон 62-62,5 за доллар", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.