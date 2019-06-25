25 июня 2019 года 09:45
Утренние прогнозы: внешний фон препятствует росту акций РФ во вторник
Внешний фон на утро вторника, по мнению экспертов, умеренно-негативный. Эксперты рассчитывают нанезначительное снижение акций в начале торгов и консолидацию рынка у поддержки в 2750 п. индекса МосБиржи
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с заметным понижением около 0.2-0.4%, вблизи отметки 2755 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2750, 2740 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2770, 2780 п. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет заметное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он может встретить временную поддержку в районе 2750 п. в ожидании новых значимых внешних сигналов для дальнейшего направленного движения. Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Некоторое косвенное влияние на ход торгов в России также может оказать одновременная вечерняя публикация июньского значения индекса потребительского доверия в США и майской статистики по продажам новых домов в США (17:00 МСК)".
"Промсвязьбанк" (Роман Антонов): "Сегодня же инвесторы будут следить за выступлением главы ФРС Дж. Пауэлла в Нью-Йорке, которое будет посвящено перспективам и рискам для американской экономики. Фондовые рынки могут получить дополнительные сигналы касательно начала цикла снижения процентных ставок, что поддержит спрос на рисковые активы. Что же касается российского рынка, то, по нашему мнению, индекс МосБиржи в отсутствие ярко выраженного негатива сегодня продолжит консолидироваться в диапазоне 2750-2780 пунктов. На фоне роста цен на золото (максимумы с мая 2013г - 1439 долл./унция) может продолжиться рост акций золотодобытчиков, а крепкий рубль создает спрос на акции компаний из внутренних секторов".
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Данные технического анализа указывают на возможность некоторого периода коррекции-консолидации в области ниже уровня 1400 пунктов по индексу РТС. Высказывания представителей США (включая президента) позволяют предположить, что американская сторона сохранит жесткую позицию в отношении торговли с Китаем, что снижает вероятность скорого снижения торговых барьеров между двумя странами. Кроме того, фактором ухудшения внешнего фона стали геополитические риски, о которых напомнил Иран, заявивший о "закрытии дипломатического пути" разрешения конфликта с США после объявления последними новых санкций в отношении иранских лидеров".
ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Утром российские фондовые индексы и рубль, вероятнее всего, выйдут в умеренный минус ввиду некоторого негатива за рубежом, что позволит им реализовать потенциал краткосрочной коррекции. На данный момент "быки" все еще не спешат фиксировать прибыль, а "медведи" по-прежнему остаются в стороне".
Инвестиционная палата (Александр Крылов): "Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка во вторник складывается, на наш взгляд, умеренно негативная. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы демонстрируют тенденцию к снижению, цены на энергоносители и металлы меняются разнонаправленно. По индексу МосБиржи мы ожидаем попыток тестирования уровня поддержки 2751 пунктов, по индексу РТС мы ожидаем продолжения "бокового" движения с границами 1390-1368 пунктов.
Внешний фон умеренно негативный, Америка закрылась разнонаправленно, Азия торгуется снижением".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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