Цены на нефть снижаются, резко вырос спрос на активы "тихой гавани"

Dow Jones завершил торги в понедельник слабым ростом, S&P и Nasdaq снизились. Фондовые рынки АТР падают, в Китае резко дешевеют акции финкомпаний. Цены на нефть снижаются, Brent на уровне $64,32 за баррель. Опасения, связанные с возможностью дальнейшего разрастания конфликта Вашингтона и Тегерана, привели к резкому увеличению спроса на активы тихой гавани, включая японскую иену и золото.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite снизились в понедельник, Dow Jones завершил торги в небольшом плюсе.

Негативом для рынка стало заявление президента США Дональда Трампа о введении санкций против руководителя Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи, которое спровоцировало активизацию продаж акций нефтекомпаний.

Подындекс компаний энергетического сектора в S&P 500 упал по итогам торгов на 0,9%, показав наихудшую динамику среди 11 отраслевых индикаторов.

Стоимость бумаг Exxon Mobil снизилась на 1%, Marathon Petroleum - на 2%.

В центре внимания трейдеров остается встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая должна состояться в рамках саммита G20 в Осаке 28-29 июня. Инвесторы будут ждать сигналов "перемирия" в торговой войне, пишет MarketWatch.

"Все события вторичны по отношению к торговым переговорам, - отмечает аналитик National Holdings Арт Хоган. - Если они завершатся без провала, это событие, возможно, станет важнейшим для рынков".

По оценкам экспертов UBS, эскалация торговых переговоров США и Китая может привести к падению глобального фондового рынка на 20% к середине следующего года.

Американский президент в понедельник вновь дал негативную оценку действиям Федеральной резервной системы (ФРС), которая придерживается недостаточно мягкого, по его мнению, курса денежно-кредитной политики.

"Несмотря на то, что Федрезерв не знает, что делает - слишком быстро повысил ставки (при очень низкой инфляции и на фоне замедления темпов роста, снижения ставок и смягчения ДКП в остальных странах мира) и существенно ужесточил ситуацию с ликвидностью, на $50 млрд в месяц, этот июнь может стать одним из лучших в истории США", - написал Трамп в соцсети Twitter.

"Представьте, что было бы, сделай Федрезерв все правильно. Плюс тысячи пунктов к индексу Dow и рост ВВП в районе 4% или даже 5%. Теперь они упираются, как упрямые дети, когда нам нужны снижения ставки и смягчение ДКП, чтобы компенсировать все то, что другие страны делали против нас. Это провал!", - добавил президент.

Акции Caesars Entertainment Corp. прибавили в цене 14,5% по итогам торгов в понедельник. Американский оператор казино и отелей Eldorado Resorts сообщил о покупке своего конкурента - Caesars Entertainment - за $17,3 млрд, включая долг компании. В результате в США появится крупнейшая компания в игровой отрасли с примерно 60 отелями-казино в 16 штатах.

Стоимость бумаг Eldorado опустилась на 10,6%.

Акции FedEx подешевели на 2,7% на сообщениях СМИ о том, что компания предлагает крупные скидки на услуги экспресс-доставки, чтобы привлечь онлайн-ритейлеров. Ранее в этом месяце стало известно, что FedEx приняла решение не продлевать контракт на предоставление услуг экспресс-доставки онлайн-ритейлеру Amazon.com Inc.

Бумаги Goldman Sachs подорожали на 0,8%, что поддержало индекс Dow Jones. Акции Boeing, также являющиеся компонентом Dow Jones, выросли в цене на 0,6%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в понедельник вырос на 8,41 пункта (0,03%) и составил 26727,54 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 5,11 пункта (0,17%) - до 2945,35 пункта.

Nasdaq Composite потерял 26,01 пункта (0,32%) и составил 8005,7 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются во вторник, трейдеры оценивают события вокруг Ирана и ждут встречи лидеров США и Китая.

Японский Nikkei 225 теряет в ходе торгов 0,6%, гонконгский индекс Hang Seng - 1,2%, китайский Shanghai Composite - 1%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,1%, южнокорейский KOSPI - 0,3%.

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина должна состояться в рамках саммита G20 в Осаке 28-29 июня. Инвесторы будут ждать сигналов "перемирия" в торговой войне, пишет MarketWatch.

"Для глав обоих стран планка на эту встречу довольно низкая - им необходимо просто договориться о возобновлении торговых переговоров, им не нужно устранять причины разногласий", - отмечает аналитик Mizuho Bank Чан Вэй Лян.

Реальное достижение соглашения, "вероятно, будет делегировано командам" двух стран, отвечающим за торговые переговоры, говорит эксперт.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ в понедельник провели телефонный разговор, детали которого, однако, не раскрываются.

Накануне Трамп объявил о введении санкций против руководителя Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи, а также пообещал новые санкции, которые коснутся окружения аятоллы.

Опасения, связанные с возможностью дальнейшего разрастания конфликта Вашингтона и Тегерана, привели к резкому увеличению спроса на активы тихой гавани, включая японскую иену и золото.

"Если возможности для переговоров между Ираном и США исчерпаны, риск вооруженного конфликта будет увеличиваться, а это наихудший сценарий развития ситуации", - отмечает аналитик Toyo Securities Co. в Токио Хирохуми Ямамото.

Иена дорожает вторую сессию подряд, во вторник курс японской нацвалюты поднимался выше отметки в 107 иен/$1.

Котировки акции японских экспортеров, в первую очередь автопроизводителей и производителей электроники, снижаются в ходе торгов. Стоимость бумаг Toyota уменьшилась на 0,6%, Honda - на 0,8%, Sony - на 2%, Fanuc - на 1,8%.

В Китае лидерами падения являются бумаги финкомпаний. Стоимость акций China Merchants Bank на торгах в Шанхае упала на 5% на информации Washington Post о возможном расследовании в отношении банка в США в связи с обвинениями в нарушении режима санкций против Северной Кореи.

Котировки бумаг Ping An Bank, New China Life Insurance и Bank of China снизились в ходе торгов соответственно на 1,9%, 2,3% и 0,3%.

Цены на нефть опускаются во вторник, трейдеры продолжают оценивать ситуацию вокруг Ирана, а также взвешивать шансы на продление сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 мск составляет $64,32 за баррель, что на $0,54 (0,83%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник цена этих контрактов составила $64,86 за баррель, опустившись на $0,34 (0,52%).

Фьючерс на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,56 (0,97%) - до $57,34 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на $0,47 (0,82%), до $57,9 за баррель.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций против руководителя Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи, а также пообещал новые санкции, которые коснутся окружения аятоллы.

"Последствия новых мер Вашингтона в отношении Тегерана, вероятно, будут ограниченными для нефтяного рынка, поскольку действующие санкции Штатов фактически полностью свели на нет поставки иранской нефти", - отмечает аналитик по сырьевому сектору Schneider Electric Робби Фрейзер.

"Ситуация на Ближнем Востоке продолжает накаляться, и Ормузский пролив остается в центре внимания рынка, поскольку Иран способен, по крайней мере, на некоторое время, спровоцировать перебои в поставках нефти из региона", - цитирует эксперта MarketWatch.

Внимание трейдеров также направлено на предстоящую встречу государств ОПЕК+, намеченную на 1-2 июля.

Министр энергетики России Александр Новак заявил о намерении дождаться результатов встреч руководителей стран "двадцатки", чтобы определится по вопросу продления сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти на следующие полгода.

"Надо дождаться событий, в том числе встречи руководителей стран G20, посмотрим, какие там будут обсуждаться вопросы, как будет развиваться экономика, ситуация на рынке. И к встрече стран ОПЕК+ будем более четко понимать ситуацию, и будут предлагаться варианты", - заявил глава ведомства Александр Новак журналистам в понедельник.