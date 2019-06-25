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25 июня 2019 года 09:35

Ренессанс Капитал снизил рейтинг акций Энел Россия до "держать" и оценку на 29%

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" понизила прогнозную стоимость акций "Энел Россия" (MOEX: ENRU) с 1,65 рубля до 1,17 рубля за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг понижена аналитиками с "покупать" до "держать".

Текущая стоимость акций "Энел Россия" составляет порядка 1,16 рубля за штуку.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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Компании упоминаемые в новости:    Энел Россия


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