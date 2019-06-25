Идекс МосБиржи во вторник продолжит консолидироваться в диапазоне 2750-2780 пунктов - Промсвязьбанк

"Высокая неопределенность вокруг результатов предстоящего саммита лидеров G-20 в конце недели и повышение напряженности в отношениях между США и Ираном настраивает инвесторов на мировых фондовых рынках занимать выжидательную позицию, - указывает аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов. - На этом фоне сохраняется высокий спрос на защитные активы, в частности, золото. Так, в ходе торгов вчера большинство глобальных индексов снижалось. Президент США Д. Трамп, как и планировал, ввел санкции в отношении Ирана, которые коснулись непосредственно президента Али Хаменеи и восьми высокопоставленных военных. Учитывая то, что инструменты экономического давления США на Иран практически исчерпаны, персональные санкции можно расценивать как символический ответный маневр на действия Исламской республики, но в тоже время это, вероятно, ограничит дипломатические возможности для урегулирования конфликта межу странами и тем самым повышает геополитическую напряженность, которая транслируется на мировые рынки".

Все же главной темой, по мнению эксперта, остается саммит G-20, который может стать важным моментом для будущих перспектив мировой экономики и торговли. Появилась информация, что Д. Трамп помимо встречи с лидером КНР Си Цзиньпином (может состояться в субботу) планирует также лично обсудить важные вопросы с В. Путиным, Р. Эрдоганом и принцем Саудовской Аравии, что еще больше добавляет вес возможным политическим решениям, которые будут приняты на саммите и их влиянию на мировые рынки.

"Сегодня же инвесторы будут следить за выступлением главы ФРС Дж. Пауэлла в Нью-Йорке, которое будет посвящено перспективам и рискам для американской экономики, - полагает Роман Антонов. - Фондовые рынки могут получить дополнительные сигналы касательно начала цикла снижения процентных ставок, что поддержит спрос на рисковые активы. Что же касается российского рынка, то, по нашему мнению, индекс МосБиржи в отсутствие ярко выраженного негатива сегодня продолжит консолидироваться в диапазоне 2750-2780 пунктов. На фоне роста цен на золото (максимумы с мая 2013г - 1439 долл./унция) может продолжиться рост акций золотодобытчиков, а крепкий рубль создает спрос на акции компаний из внутренних секторов".