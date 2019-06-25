Ожидаем открытия индекса МосБиржи с заметным понижением около 0.2-0.4%, вблизи отметки 2755 п. - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с заметным понижением около 0.2-0.4%, вблизи отметки 2755 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2750, 2740 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2770, 2780 п. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет заметное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он может встретить временную поддержку в районе 2750 п. в ожидании новых значимых внешних сигналов для дальнейшего направленного движения. Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Некоторое косвенное влияние на ход торгов в России также может оказать одновременная вечерняя публикация июньского значения индекса потребительского доверия в США и майской статистики по продажам новых домов в США (17:00 МСК)", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.