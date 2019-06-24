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24 июня 2019 года 19:34

Рубль немного ускорил рост к доллару и возобновил укрепление к евро перед пиком налоговых выплат июня

Москва. 24 июня. Доллар усилил снижение, евро вернулся на отрицательную территорию на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль растет к бивалютной корзине благодаря налоговому периоду июня и позитивным настроениям мировых инвесторов.

Курс доллара США составил 62,93 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 9,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 71,7 руб./EUR1, подорожав на 5 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 22,5 копейки - до 66,68 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил темпы роста к бивалютной корзине на вечерних торгах благодаря пику налогового периода июня, приходящегося на ближайшие дни, и позитивным настроениям на мировых рынках, связанным с ожиданиями смягчения политики основных мировых центробанков. При этом фокус внимания рынков постепенно перемещается на встречу президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 и переговоры между ними.

Замминистра коммерции КНР Ван Шоувэнь сказал журналистам, что возобновившиеся китайско-американские торговые переговоры не могут увенчаться успехом без компромиссов между обеими сторонами. "Равенство и взаимная выгода означают, что консультации должны проходить на равноправной основе, а соглашение должно быть выгодным для обеих сторон", - сказал чиновник на брифинге, посвященном участию председателя КНР в саммите. Он подчеркнул, что для достижения положительного результата "обе стороны, а не только одна, должны искать компромиссы, идти на уступки", не ответив на вопрос о том, к каким уступкам готов Китай.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик Альфа-банка Гельды Союнов, с начала новой торговой недели волатильность на внутреннем валютном рынке заметно снизилась, и рубль в течение большей части торговой сессии лишь незначительно менялся к доллару и евро. "Снижение волатильности связано с тем, что основные сегменты российского финансового рынка - рынка акций и валютного рынка - достигли определенных экстремумов, и участники торгов заняли выжидательную позицию в ожидании саммита G20. На саммите должны встретиться Дональд Трамп и Си Цзиньпин и обговорить торговое соглашение между США и Китаем. В этой связи большую часть недели, скорее всего, на рынке будет наблюдаться сниженная торговая активность, а основные пары будут консолидироваться вблизи текущих значений. Определенные движения могут начаться лишь к концу недели и в зависимости от контекста, сформированного перед саммитом, и политических прогнозов инвесторы будут принимать решения о дальнейших действиях", - отметил Союнов.

"Важное значение для развивающихся рынков на текущей неделе будут иметь выступления целого ряда представителей ФРС во вторник вечером, которые могут усилить ожидания инвесторов по скорому смягчению процентной политики в США и усилить таким образом коррекцию доллара на мировых площадках. Кроме того, в пятницу стартует очередной саммит G20, от которого инвесторы ждут, прежде всего, встречи лидеров США и Китая. Не исключено, что даже если встреча состоится, то не внесет никакого прогресса в урегулирование торгового конфликта между двумя государствами", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Поддержку рублю оказывает спрос на рублевую ликвидность в рамках пика налогового периода июня, приходящегося на последнюю неделю месяца, и высокие цены на нефть (на прошлой неделе Brent выросла в цене на 5,1%, а цена WTI подскочила на 9,4%.). 25 июня в бюджет должны будут перечислены НДС, НДПИ и акцизы, 28 июня - налог на прибыль, общий объем выплат превысит 1,3 трлн рублей.

Нефтяной рынок перешел к снижению в ходе торгов в понедельник, после того как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести новые санкции против Ирана, а также призвал другие страны самостоятельно защищать свои суда в Ормузском проливе.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подешевели на 1,18% - до $64,43 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,43% - до $57,16 за баррель.

США намерены в понедельник ввести дополнительные санкции против Ирана, чтобы усилить экономическое давление на Тегеран и не допустить появления у него ядерного оружия, заявил Трамп. При этом он добавил, что хотел бы однажды отменить все ограничительные меры, чтобы Иран "вновь стал процветающей нацией, причем, чем раньше, тем лучше", но не допустит, чтобы у Тегерана появилось ядерное оружие.

Как сообщалось, 13 июня два танкера в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Впоследствии оба судна благополучно прибыли к берегам ОАЭ. В регионе высказывались мнения, что за этими происшествиями стоит Иран, однако в Тегеране отвергли эти обвинения. США возложили ответственность за все эти инциденты на Иран.

"На прошлой неделе рубль получил мощный стимул к укреплению на фоне комментариев главы ФРС США о возможности снижения процентной ставки уже в текущем году. Кроме этого, поддержку рублю оказывают растущие котировки нефти на фоне усиления геополитической напряженности между США и Ираном. Сегодня курс рубля к доллару будет находиться в большей степени под влиянием аппетита инвесторов к российским ценным бумагам и котировок нефти", - полагает директор казначейства банка "Восточный" Константин Кочергин.

"В рамках недели поддержку рублю продолжит оказывать фактор налогов (на вторник приходится пик уплаты налогов, а на пятницу - уплата налога на прибыль). На четверг приходится выплата масштабных дивидендов от Сбербанка (MOEX: SBER) (345 млрд рублей), возможный поток обратной конвертации которых в валюту может начать негативно влиять на рубль в конце недели. В целом же неделя пройдет в ожидании саммита Большой двадцатки, в фокусе которой будет встреча лидеров США и Китая", - отмечает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 25 июня на 22 копейки, до 62,9095 руб./$1, и увеличил курс евро на 24,83 копейки, до 71,5973 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился в понедельник на 27,55 копейки по отношению к пятнице и составил 62,9045 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 31,2 копейки и составил 62,9088 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 886,831 млн, из которых $761,372 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 125,459 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 26,41 копейки по отношению к пятнице, до 71,5945 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК повысился на 13,74 копейки и составил 71,6402 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR675,375 млн, из которых EUR272,269 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR403,106 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в основном остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,66% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,73% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась также на 1 б.п. - до 7,87% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем - 8,03% и 8,09% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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