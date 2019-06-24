Рынок акций в понедельник подрос вслед за США, подъем сдерживала просевшая нефть

Москва. 24 июня. Рынок акций РФ начал неделю с умеренного роста индексов вслед за подъемом в США в преддверии саммита G20, подъем сдерживала просевшая нефть; лидерами снижения выступил ряд бумаг из-за отсечки дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2762,65 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1387,06 пункта (+0,9%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной на фоне укрепления рубля.

Доллар подешевел до 62,74 рубля (-0,29 рубля).

Выросли рублевые акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,2%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,9%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,5% и +2,7% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5%).

Просели бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-2,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,8%).

Упали из-за отсечки на бирже дивидендов за 2018 год бумаги "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (-11,8%, до 0,2683 рубля; дивиденды - 0,0407 рубля на акцию), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (-7,2%, до 0,734 рубля; дивиденды - 0,059 рубля на акцию), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-3,2%, до 7,52 рубля; дивиденды - 0,5 рубля на акцию), "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (-3,2%, до 0,06695 рубля; дивиденды - 0,003985 рубля), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-0,1%, до 2,598 рубля; дивиденды - 0,111 рубля на бумагу).

Индексы в США в пятницу умеренно снизились на слабых статданных, однако выросли по итогам недели на ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Поступающие от американского ЦБ сигналы о возможности снижения ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) остаются главным фактором для фондового рынка.

В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 прибавил 0,1%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,2%), нет единого вектора в Европе (FTSE подрос на 0,1%, CAC 40 и DAX снижаются на 0,2-0,5%), "плюсует" Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,1%).

Главным событием, которого ожидают мировые рынки на этой неделе, станет встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина "на полях" саммита G20 в Японии. В воскресенье китайское государственное новостное агентство "Синьхуа" официально подтвердило участие Си Цзиньпина в саммите. Никаких предпосылок к тому, что китайский лидер не приедет в Осаку, не было, однако Трамп ранее угрожал расширить пошлины на китайские товары, если это случится.

Тем временем в пятницу вице-президент США Майк Пенс отменил свое выступление, посвященное Китаю, что эксперты восприняли как нежелание делать какие-либо заявления перед встречей лидеров двух стран.

Нефть вечером в понедельник с открытием торгов в США перешла к снижению, после того как президент США Трамп пригрозил ввести новые санкции против Ирана, а также призвал другие страны самостоятельно защищать свои суда в Ормузском проливе.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $64,41 за баррель (-1,2% и +1,2% в пятницу), августовская цена WTI - $57,13 за баррель (-0,5% и +0,6% в пятницу). На прошлой неделе Brent выросла на 5,1%, а WTI подскочила на 9,4%.

США намерены в понедельник ввести дополнительные санкции против Ирана, чтобы усилить экономическое давление на Тегеран и не допустить появления у него ядерного оружия, заявил Трамп. При этом он добавил, что хотел бы однажды отменить все ограничительные меры, чтобы Иран "вновь стал процветающей нацией, причем, чем раньше, тем лучше", но не допустит, чтобы у Тегерана появилось ядерное оружие.

Эксперты полагают, что санкции могут коснуться международных страховщиков, банков и трейдинговых компаний, которые продолжают сотрудничество с Ираном. Кроме того, США могут предпринять шаги против иранской структуры, созданной для взаимодействия с европейским финансовым механизмом для обхода санкций.

Вечером в понедельник Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что вводит санкции против руководителя Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи, передает агентство Bloomberg.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, неуверенность на внешних рынках привела к тому, что отечественные инвесторы снизили свою активность. После активного роста в конце прошлой недели нефть также взяла паузу, что стало поводом для небольшого давления на нефтяной сектор. Укрепление рубля благотворно сказалось на банковских бумагах.

На текущей неделе рубль продолжит получать поддержку налогового периода и накопления средств для уплаты дивидендов. Кроме того, очередные аукционы ОФЗ также станут поводом для покупки рубля. Новости конца прошлой недели об очередном законопроекте американских демократов по поводу ограничений для российского долга разбиваются о реальность. На прошлой неделе российский Минфин разместил еврооблигации, номинированные в долларах США, с погашением в 2029 и 2035 годах. Весь объем в $2,5 млрд был выкуплен иностранцами, среди которых доминировали британцы и американцы. Вряд ли Конгресс США пойдет на такие меры, чтобы лишить собственные финансовые организации возможности инвестировать в бумаги с повышенной доходностью.

Поводов для волнений на внешних рынках достаточно. Заместитель министра коммерции Китая Ван Шоувэнь призвал США отменить неправомочные меры против китайских технологических компаний, список которых пополнился еще пятью названиями. Кроме того, Wall Street Journal пишет об обсуждении вопроса полного запрета китайских компонентов в оборудовании для сетей 5G в США. Ситуация в Персидском заливе также не способствует спокойствию, поскольку американские санкции против Ирана уже привели к свертыванию едва начавшейся деятельности европейских компаний в этой стране. Автомобилестроительный сектор оказался под давлением после предупреждения Daimler о падении прибыли в текущем году.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил о том, что пока еще рано говорить о продлении соглашения по ограничению добычи. Тем не менее, он подчеркнул, что кооперация производителей позволила стабилизировать рынок и продолжение этого сотрудничества играет еще более важную роль на текущий момент.

Основные надежды рынков уже связаны с грядущим саммитом G20, хотя текущий информационный фон пока говорит о возможных осложнениях. Агентство Xinhua сообщило о том, что глава Китая Си Цзиньпин намерен присутствовать на саммите, что предполагает переговоры с американским коллегой. Российский рынок также проявляет осторожность, а ушедшая ниже $65 за баррель нефть Brent не добавляет уверенности покупателям, отмечает аналитик.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), в фокусе внимания инвесторов на саммите G20 будут встречи президента США Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином, с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и президентом России Владимиром Путиным.

По итогам встречи Трампа с председателем КНР заключение новой торговой сделки не ожидается, однако если сторонам удастся договориться об отмене планируемых тарифов на оставшийся импорт китайских товаров в США (более $300 млрд), позитив на рынках может вырасти. Продуктивная встреча глав двух крупнейших экономик мира может изменить ожидания инвесторов по темпам снижения процентных ставок ФРС, сместив прогноз первого снижения с июля на сентябрь 2019 года. Вместе с тем, не исключено появление провокационных комментариев со стороны Трампа в отношении Китая в преддверии саммита.

Также в рамках переговоров Трампа с Юнкером, вероятно, будут затронуты вопросы введения тарифов на ввоз европейских авто в США, а также вопрос валютных курсов. На прошлой неделе американский президент обвинил главу ЕЦБ Марио Драги в манипулировании курсом евро после "мягких" комментариев председателя регулятора. Кроме того, если возможная встреча Путина с Трампом пройдет "хорошо", это, с одной стороны, может оказать поддержку российским активам, но с другой, может сыграть против РФ. Так, например, реакция Конгресса США на предыдущие встречи глав двух стран проявлялась в обострении санкционной риторики в отношении России, отмечают эксперты банка.

Как отмечает главный аналитик компании "БКС Премьер" Антон Покатович, вернувшиеся на прошлой неделе страхи антироссийских санкций пока что не оказали значительного давления на настроения участников рынка. Такая реакция инвесторов на санкционную активизацию может в определенной мере объясняться тем фактом, что рынок ждет встречи глав РФ и США на встрече "большой двадцатки". В перспективе текущей недели вопрос о том, как пройдет данная встреча и какие последствия будет иметь для рублевых активов, является одним из наиболее интригующих для участников рынка, наравне с ожиданиями торговых переговоров Трампа и Си.

Встреча Путина и Трампа на полях G20 имеет для рынков весьма неоднозначный характер и является "вещью в себе" - по итогам таких переговоров в прошлом году жесткость санкционной риторики Штатов в отношении России лишь усилилась. Тем не менее, на этот раз развитие ситуации может происходить по более позитивному для РФ вектору. Основной предпосылкой для таких ожиданий можно считать фактическое снижение давление на Трампа со стороны Конгресса в плоскости расследования Мюллера. Сейчас американский президент в большей мере вышел из-под удара обвинений в связях с РФ во время своей предвыборной кампании. Соответственно, такой "расклад" может позволить Трампу пойти на переговорное сближение с РФ. Но в данном случае не стоит ожидать какой-либо масштабной нейтрализации санкционных рисков на РФ, хотя уже позитивным исходом будет, если переговоры пройдут в русле поиска точек улучшения взаимодействия сторон на мировой арене, считает Покатович.

По оценкам аналитиков Альфа-банка, предстоящий саммит G20 в Осаке 28-29 июня пока не особо вдохновляет рынки - состоится ли или нет встреча президента США и руководителя Китая, мало кто ждет, что это изменит ухудшение торговых отношений между двумя странами. По последним оценкам МВФ, торговые войны обойдутся мировой экономике в 0,5% ВВП в 2020 году, потери, по масштабу сопоставимые с размером экономики ЮАР. Единственным утешением остается быстрая реакция ФРС и ЕЦБ - оба регулятора теперь обещают смягчить монетарную политику. Если в начале года многие эксперты беспокоились по поводу того, что длительность текущего цикла роста экономики США приближается к 10 годам и это может говорить об окончании фазы роста, то последние публикации обращают внимание на то, что если применить к экономике США стандартное описание рецессии (два квартала последовательного спада ВВП), то максимальная продолжительность фазы роста может составлять до 17 лет.

Как отмечает эксперт компании Forex Club Дмитрий Лемаев, давление на европейские биржевые индикаторы оказали экономическая статистика и корпоративные новости. Так, индекс делового климата в Германии в июне опустился до 97,4 пункта, и это стало самым низким показателем с ноября 2014 года. Также участники торгов обратили внимание на корпоративные новости: немецкий автомобильный концерн Daimler прогнозирует показатель EBIT (прибыль до вычета процентов и налогов) по итогам текущего года на уровне предыдущего, хотя ранее компания ожидала небольшой рост этого показателя. В целом инвесторы на рынках не проявляют особой активности в ожидании новостей о перспективах торговых отношений США и Китая.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (+39,9%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+15,2%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+13%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+3,9%), акции ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+3,8%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+3,5%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+2,7%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+2,6%), ГДР "Лента" (+2,6%).

Подешевели "префы" банка "Возрождение" (MOEX: VZRZ) (-6,2%), акции "Кузбасской топливной компании" (MOEX: KBTK) (-3,9%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (-2,6%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (-2,4%), "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (-2,4%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 30,592 млрд рублей (из них 6,643 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).