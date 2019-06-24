Рынок евробондов РФ в понедельник консолидируется в ожидании новостей с саммита G20

Москва. 24 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник не демонстрируют ярко выраженной динамики на фоне выжидательной позиции игроков перед саммитом G20, который состоится в Осаке 28-29 июня. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) умеренно подросли в цене, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию 21 июня на 6 базисных пунктов и составила 113,05% от номинала, что соответствует доходности 3,08% годовых (снижение на 2 пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries выросла за день на 10 базисных пунктов, составив 100,73% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта - до 1,69% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 2 пункта и составил 139 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли всего на 4 базисных пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 121,6% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 4,415% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 4 пункта, опустившись до 117,41% от номинала (доходность также практически не изменилась, составив 4,405% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 3 базисных пункта - до 106,53% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 3,675% годовых), в то время как евробонды с погашением в 2023 году подорожали на 8 базисных пунктов, до 107,16% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 3,055% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене всего 3 базисных пункта, опустившись до 110,79% от номинала (доходность - 4,56% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году прибавил в цене 2 базисных пункта, поднявшись до 103,35% от номинала (доходность - 3,76% годовых).

"После достаточно волатильного конца прошлой недели сегодня ситуация на рынке российских еврооблигаций относительно стабильная. Некоторую нервозность в пятницу привнесли новости о том, что ряд американских сенаторов в очередной раз выдвинули предложения относительно введения ограничений на обращение российского суверенного госдолга. И хотя в дальнейшем сообщения на эту тему не получили какого-то серьезного продолжения, тем не менее они в очередной раз напомнили рынку о существующих санкционных рисках. При этом сегодня утром рынок попытался даже немного подрасти, но во второй половине дня стало понятно, что для продолжения роста нужны новые драйверы. Рынок и так уже стоит достаточно высоко, причем отмечавшееся в последнее время активное ценовое повышение во-многом было авансом в ожидании дальнейшего снижения безрисковых процентных ставок", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

"Таким образом, к настоящему моменту доходности рисковых активов заметно снизились, а вот процентные ставки US Treasuries пока не спешат снижаться. В результате рынок отечественных евробондов сегодня в основном консолидируется вблизи ценовых уровней конца прошлой недели. Инвесторы заняли выжидательную позицию в условиях ожидания поступления достаточно важных новостей с запланированного на конец этой недели саммита G20. Участники рынка с нетерпением ждут встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, по итогам которой может проясниться ситуация с торговым противостоянием двух стран, а это в свою очередь может оказать сильное влияние на все мировые рынки", - отметил Агарзаев.