Рубль укрепляется к доллару и перешел к снижению к евро вслед за котировками пары евро-доллар на Forex

Москва. 24 июня. Доллар снижается, евро возобновил повышение на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основной валютной паре евро-доллар на Forex.

Курс доллара США составил 62,93 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 9,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 71,7 руб./EUR1, подорожав на 5 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 3,11 копейки - до 66,88 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 25 июня на 22 копейки, до 62,9095 руб./$1, и увеличил курс евро на 24,83 копейки, до 71,5973 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного снижается к доллару и повышается к евро на дневных торгах понедельника, отыгрывая продолжение роста евро в паре с долларом на глобальном рынке (пара торгуется вблизи отметки $1,14 впервые с марта). Участники рынка надеются на смягчение позиции ФРС США, о чем после заседания Федрезерва на прошлой неделе объявил глава регулятора Джером Пауэлл. В пятницу заместитель председателя Федрезерва Ричард Кларида также заявил, что доводы в пользу более стимулирующей денежно-кредитной политики стали более существенными. "В ближайшие 6-8 недель существует особенная неопределенность в плане прогнозов", - сказал Кларида.

При этом участники рынка продолжают следить за ходом развития торгового конфликта США и Китая. Замминистра коммерции КНР Ван Шоувэнь сказал журналистам, что возобновившиеся китайско-американские торговые переговоры не могут увенчаться успехом без компромиссов между обеими сторонами.

"Равенство и взаимная выгода означают, что консультации должны проходить на равноправной основе, а соглашение должно быть выгодным для обеих сторон", - сказал чиновник на брифинге, посвященном участию председателя КНР Си Цзиньпина в саммите G20. Он подчеркнул, что для достижения положительного результата "обе стороны, а не только одна, должны искать компромиссы, идти на уступки", не ответив на вопрос о том, к каким уступкам готов Китай.

Поддержку рублю оказывает спрос на рублевую ликвидность в рамках пика налогового периода июня, приходящегося на последнюю неделю месяца, и высокие цены на нефть. 25 июня в бюджет должны будут перечислены НДС, НДПИ и акцизы, 28 июня - налог на прибыль, общий объем выплат превысит 1,3 трлн рублей. Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в понедельник после резкого скачка по итогам прошлой недели, вызванного увеличением геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 0,08% - до $65,25 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,71% - до $57,84 за баррель. На прошлой неделе Brent выросла в цене на 5,1%, а цена WTI подскочила на 9,4%.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном обострились на прошлой неделе, когда иранские военные сбили американский беспилотник в районе Ормузского пролива. США утверждают, что летательный аппарат не вторгался в иранское воздушное пространство. Иранцы же заверяют, что сбили самолет, когда тот находился над иранскими территориальными водами.

США намерены в понедельник ввести дополнительные санкции против Ирана, чтобы усилить экономическое давление на Тегеран и не допустить появления у него ядерного оружия, заявил президент США Дональд Трамп. При этом он добавил, что хотел бы однажды отменить все ограничительные меры, чтобы Иран "вновь стал процветающей нацией, причем чем раньше, тем лучше", но не допустит, чтобы у Тегерана появилось ядерное оружие.

Эксперты полагают, что санкции могут коснуться международных страховщиков, банков и трейдинговых компаний, которые продолжают сотрудничество с Ираном. Кроме того, США могут предпринять шаги против иранской структуры, созданной для взаимодействия с европейским финансовым механизмом для обхода санкций.

"На прошлой неделе рубль получил мощный стимул к укреплению на фоне комментариев главы ФРС США о возможности снижения процентной ставки уже в текущем году. Кроме этого поддержку рублю оказывают растущие котировки нефти на фоне усиления геополитической напряженности между США и Ираном. Сегодня курс рубля к доллару будет находиться в большей степени под влиянием аппетита инвесторов к российским ценным бумагам и котировок нефти", - полагает директор казначейства банка "Восточный" Константин Кочергин.

"Валюты развивающихся стран укрепляются к доллару США в понедельник днем. Появившиеся в пятницу сообщения о рассмотрении Конгрессом США новых "жестких" санкций в отношении российского суверенного долга в моменте привели к ослаблению курса рубля до 63,8 руб./$1, который, однако, быстро скорректировался к 63 руб./$1. Сегодня российскую валюту поддерживает налоговый период в РФ. Завтра уплачиваются основные налоги (НДС, акцизы и НДПИ), по нашим оценкам, платежи составят 1,08 трлн рублей", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Наряду с "зелеными" площадками большинства emerging markets в начале недели дополнительную поддержку рублю оказывают крупные налоговые платежи, основной объем которых пройдет во вторник. Судя по возросшему спросу на аукционах РЕПО Федерального казначейства на прошлой неделе, ряд участников рынка испытывают потребности в рублевой ликвидности в преддверии крупных перечислений в бюджет. Если в ближайшее время санкционная риторика не получит своего продолжения, налоговые платежи поддержат позиции рубля вблизи занятых в течение прошлой недели максимумов", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в основном остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,66% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,73% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась также на 1 б.п. - до 7,87% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем - 8,03% и 8,09% годовых соответственно.