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Главная / Мнения аналитиков / Котировки Brent продолжат свой рост в диапазоне 64-67,5 долларов за барр. - Sberbank Asset Management
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24 июня 2019 года 16:18
Котировки Brent продолжат свой рост в диапазоне 64-67,5 долларов за барр. - Sberbank Asset Management
"Усиление напряженности в отношениях между США и Ираном после инцидента в Оманском заливе продолжает оказывать поддержку нефтяным котировкам. По итогам недели нефть сорта Brent подорожала на 5,1%. По данным Минэнерго США коммерческие запасы нефти в стране снизились за неделю на 3,1 млн барр., в то время как ожидалось сокращение на 1,2 млн барр. Сырьевые активы продолжают расти, причем нефтяные котировки значительно выросли на фоне ухудшения взаимоотношений между США и Ираном. Мы считаем, что нефтяные котировки продолжат свой рост в диапазоне 64-67,5 долларов за барр. сорта Brent. На фоне ухудшения геополитики и слабого доллара также продолжили расти котировки золота", - отмечает руководитель отдела управления акциями Sberbank Asset Management Евгений Линчик.
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24 июня 2019 года 19:34
Рубль немного ускорил рост к доллару и возобновил укрепление к евро перед пиком налоговых выплат июня
Москва. 24 июня. Доллар усилил снижение, евро вернулся на отрицательную территорию на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль растет к бивалютной корзине благодаря налоговому периоду июня и позитивным настроениям мировых инвесторов. читать дальше
.24 июня 2019 года 19:28
Москва. 24 июня. Рынок акций РФ начал неделю с умеренного роста индексов вслед за подъемом в США в преддверии саммита G20, подъем сдерживала просевшая нефть; лидерами снижения выступил ряд бумаг из-за отсечки дивидендов с учетом расчетов "Т+2". читать дальше
.24 июня 2019 года 18:50
"В понедельник российский фондовый рынок провел торги в узком диапазоне на умеренно негативном внешнем фоне. Так, поводом к продажам могла послужить ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил ниже 65 долларов за баррель. При этом динамику внешних... читать дальше
.24 июня 2019 года 18:34
Москва. 24 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник не демонстрируют ярко выраженной динамики на фоне выжидательной позиции игроков перед саммитом G20, который состоится в Осаке 28-29 июня. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) умеренно подросли в цене, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.24 июня 2019 года 18:21
Начало недели большинство валют на развивающихся рынках встретило в зеленой зоне - ИК "Велес Капитал"
Начало недели большинство валют на развивающихся рынках встретило в зеленой зоне, констатирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. Тон задавала турецкая лира, укреплявшаяся после поражения правящей партии Турции на повторных выборах мэра Стамбула. К... читать дальше
.24 июня 2019 года 17:50
"За неделю рубль укрепился к доллару более чем на 2%, что соответствует динамике валют развивающихся рынков. В лидеры роста вышли южноафриканский ранд (3,5%), аргентинское песо (2,8%) и норвежская крона (2,7%). Сейчас рубль торгуется на уровнях августа 2018 г., предшествующих санкциям против... читать дальше
.24 июня 2019 года 17:17
В случае обострения противостояния с Ираном и введения новых санкций против страны возможно движение цен Brent к $75/барр. и выше - ITI Capital
санкции против Ирана. Они, во-первых, ограничат экспорт сырья, а во-вторых, повысят риски провокаций в Оманском заливе, на который приходится треть всех морских поставок нефти. 1-2 июля в Вене пройдет очередная встреча ОПЕК+, на которой будут обсуждаться квоты на добычу. Текущая ситуация с Ираном... читать дальше
.24 июня 2019 года 16:56
Получив хороший плацдарм для роста оптимизма в виде сигналов готовности к мягкости со стороны ФРС, рынки ожидают наиболее важного события начала лета - встречи G20, отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Курсу рубля в этой связи удается удерживаться на отметках, вблизи 62,9 -... читать дальше
.24 июня 2019 года 16:30
"Из-за усугубления противостояния США с Ираном (сначала прямая угроза военный действий, а потом санкции, которые должны объявить в понедельник, 24 июня), значительно подорожало золото (+4,7%). Ввиду геополитической нестабильности (вероятность военного конфликта с Ираном остается высокой) и... читать дальше
.24 июня 2019 года 15:48
Пока нет причин рассчитывать, что российским евробондам удастся продолжить обновлять минимумы доходностей - Уралсиб
"По итогам недели евробондам все же удалось значительно подорожать, при этом гораздо лучше смотрелись длинные бумаги – их доходности упали примерно на 20 б.п., тогда как среднесрочных – только на 7–10 б.п. Даже несмотря на то, что за неделю цены на нефть выросли приблизительно на 5%, динамика... читать дальше
.24 июня 2019 года 15:45
Рубль укрепляется к доллару и перешел к снижению к евро вслед за котировками пары евро-доллар на Forex
Москва. 24 июня. Доллар снижается, евро возобновил повышение на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основной валютной паре евро-доллар на Forex. читать дальше
.24 июня 2019 года 15:26
Согласно нашей модели кривой ОФЗ, в доходности длинных бумаг уже заложено два-три снижения ставки ЦБ на горизонте 9-12 месяцев - "ВТБ Капитал"
"Кривая ОФЗ сейчас выглядит сравнительно плоской: спред на отрезке 2–10 лет в настоящий момент составляет 28 бп, на отрезке 5–10 лет – 12 бп., - указывается в аналитическом обзоре ВТБ Капитала. - Оба спреда находятся на минимумах за период с ноября 2017 г. Между тем спред на отрезке 10–15 лет... читать дальше
.24 июня 2019 года 15:10
Во втором полугодии мы ожидаем улучшения ситуации с рублевой ликвидностью из-за сокращения размещения ОФЗ - Райффайзенбанк
"В рублевой части баланса произошел большой приток средств на счета корпоративных клиентов (+600 млрд руб. против оттока 368 млрд руб. в апреле), который позволил сократить долг перед Казначейством (на 146 млрд руб. до 1,8 трлн руб.), компенсировать отток депозитов физлиц (68 млрд руб.), а также... читать дальше
.24 июня 2019 года 14:45
ЦБ вряд ли пойдет на большее понижение ставки, пока инфляция не достигнет 4,0% и пока не улучшатся инфляционные ожидания - Альфа-банк
"Мы ожидаем, что на следующем заседании 26 июля ЦБ возьмет паузу, но, возможно, еще один раз понизит ставку до конца этого года: Учитывая, что, по нашему прогнозу, годовая инфляция останется около 5,0% г/г до сентября, и в свете неопределенности на российском рынке бензина, мы ожидаем, что ЦБ... читать дальше
.24 июня 2019 года 14:23
Цена нефти Brent продолжает укрепляться в условиях опасений усиления военного конфликта между США и Ираном - Банк "Санкт-Петербург"
"Цена нефти Brent продолжает укрепляться в понедельник, торгуясь около $65,4/барр. в условиях опасений усиления военного конфликта между США и Ираном. На прошлой неделе американские власти заявили, что Иран сбил американский военный беспилотник. США начали подготовку к нанесению удара, однако в... читать дальше
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