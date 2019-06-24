Согласно нашей модели кривой ОФЗ, в доходности длинных бумаг уже заложено два-три снижения ставки ЦБ на горизонте 9-12 месяцев - "ВТБ Капитал"

"Кривая ОФЗ сейчас выглядит сравнительно плоской: спред на отрезке 2–10 лет в настоящий момент составляет 28 бп, на отрезке 5–10 лет – 12 бп., - указывается в аналитическом обзоре ВТБ Капитала. - Оба спреда находятся на минимумах за период с ноября 2017 г. Между тем спред на отрезке 10–15 лет сейчас составляет 10 бп, что является самым низким значением с января 2019 г. Согласно нашей модели кривой ОФЗ, в доходности длинных бумаг уже заложено два–три снижения ставки ЦБ на горизонте 9–12 месяцев. В то же время средний сегмент кривой в последнее время выглядел несколько слабее, и мы полагаем, что он по-прежнему имеет потенциал для смещения вниз в ходе ожидаемых нами снижений ключевой ставки. На среднем отрезке кривой мы отдаем предпочтение двум выпускам: ОФЗ-26227 (YTM 7,40%) и ОФЗ-26222 (YTM 7,38%). Оба они предлагают дисконт по цене 0,1–0,2 пп к кривой и торгуются почти с одинаковой доходностью с ОФЗ-26212 (YTM 7,40%). Мы полагаем, что на фоне уменьшения объема предложения на первичных аукционах Минфина во 2п19 премия по доходности активно размещаемого ОФЗ26227 (как и других активно размещаемых выпусков) в ближайшие месяцы должна снизиться".

Эксперты напоминают, что с начала квартала регулятор уже разместил бумаги на 856 млрд руб., что значительно превышает запланированные 600 млрд руб. Объем привлечения с начала года составил 1,35 трлн руб. "По нашим оценкам, во 2п19 Минфину необходимо привлечь около 0,7–0,9 трлн руб., в зависимости от того, как в бюджете будут учтены внешние заимствования. Это соответствует недельному объему размещения в 25– 30 млрд руб. до конца года против в среднем 60 млрд руб. в 1п19. Хотя рынок, вероятно, уже заложил в котировки сокращение объема предложения на предстоящих аукционах, это должно оказать техническую поддержку вторичному рынку, при этом премии по доходности активно размещаемых выпусков должны снизиться", - заключают аналитики ВТБ Капитала.