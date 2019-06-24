Во втором полугодии мы ожидаем улучшения ситуации с рублевой ликвидностью из-за сокращения размещения ОФЗ - Райффайзенбанк

"В рублевой части баланса произошел большой приток средств на счета корпоративных клиентов (+600 млрд руб. против оттока 368 млрд руб. в апреле), который позволил сократить долг перед Казначейством (на 146 млрд руб. до 1,8 трлн руб.), компенсировать отток депозитов физлиц (68 млрд руб.), а также поддержать сохраняющийся высокий темп роста розничного кредитования (прирост составил 256 млрд руб.). Появление большого объема рублевых средств на счетах корпораций, скорее всего, обусловлено подготовкой корпораций к выплате дивидендов (на июнь приходится их пик, это является сильным фактором наблюдающегося укрепления рубля) и потому носит временный характер. Замедление корпоративного кредитования отражает в большей степени динамику процесса дедолларизации (конвертацию валютных кредитов в рублевые), текущие экономические условия не способствуют спросу на кредиты. Во втором полугодии мы ожидаем улучшения ситуации с рублевой ликвидностью из-за сокращения размещения ОФЗ, что вместе со смягчением монетарной политики ЦБ РФ будет способствовать снижению рублевых ставок", - указывает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.