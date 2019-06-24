ЦБ вряд ли пойдет на большее понижение ставки, пока инфляция не достигнет 4,0% и пока не улучшатся инфляционные ожидания - Альфа-банк

"Мы ожидаем, что на следующем заседании 26 июля ЦБ возьмет паузу, но, возможно, еще один раз понизит ставку до конца этого года: Учитывая, что, по нашему прогнозу, годовая инфляция останется около 5,0% г/г до сентября, и в свете неопределенности на российском рынке бензина, мы ожидаем, что ЦБ возьмет паузу на заседании 26 июля. Тем не менее, складывается впечатление, что еще одно понижение ставки до конца этого года вполне вероятно, особенно если тренд роста в 2К19 будет слабым. Таким образом, мы ожидаем снижения ставки на заседании 6 сентября и сейчас прогнозируем ставку на уровне 7,25% к концу этого года. Маловероятно, что ЦБ пойдет на большее понижение ставки, пока инфляция не достигнет 4,0% и пока не улучшатся инфляционные ожидания", - полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.