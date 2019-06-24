Цена нефти Brent продолжает укрепляться в условиях опасений усиления военного конфликта между США и Ираном - Банк "Санкт-Петербург"

"Цена нефти Brent продолжает укрепляться в понедельник, торгуясь около $65,4/барр. в условиях опасений усиления военного конфликта между США и Ираном. На прошлой неделе американские власти заявили, что Иран сбил американский военный беспилотник. США начали подготовку к нанесению удара, однако в итоге отменили операцию. Позднее Д.Трамп заявил, что США 24 июня введут санкции против Ирана. Кроме того, в преддверии саммита ОПЕК и не-ОПЕК (1-2 июня), вероятно, будут появляться слухи относительно "судьбы" сделки по сокращению добычи. Итоги саммита G20 будут иметь решающее значение для параметров соглашения. В случае если Си Цзиньпин и Дональд Трамп договорятся продолжить торговые переговоры, и США пообещают не вводить тарифы на оставшийся китайский импорт, вероятно, сделка ОПЕК и не-ОПЕК будет пролонгирована на следующие полгода с сохранением квот на текущих уровнях. При этом, если ситуация с "торговыми войнами" накалится после саммита лидеров, квоты на добычу нефти могут сократить в условиях опасений снижения мирового спроса на нефть", - отмечают аналитики Банка "Санкт-Петербург".