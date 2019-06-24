Американские банки успешно прошли стресс-тесты в соответствии с законом Додда-Франка - Julius Baer

"Позиции протестированных банков по уровню капитала оказались намного сильнее, чем по результатам предыдущих стресс-тестов. По данным ФРС США даже после прохождения стрессового сценария американская финансовая система сохранила устойчивость.

В предыдущую пятницу, после закрытия американских рынков, ФРС США обнародовала итоги первого раунда стресс-тестов этого года. На этот раз регулятор оценивает состояние лишь 18 крупнейших и наиболее комплексных банков по сравнению с 35 в прошлом году. Для банков с активами в пределах 100-250 млрд долл. США тестирование теперь будет проводиться каждые полгода. Американский Федрезерв отмечает, что в случае реализации стрессового сценария банки понесли бы убытки в размере 410 млрд долл. США. Несмотря на это, регулятор подчеркивает, что все банки сохранили бы хороший уровень капитала CET1 на уровне 9,2%. В предстоящий четверг, после закрытия рынков, ФРС США опубликует результаты второго раунда стресс-теста, так называемой программы комплексной проверки и анализа достаточности капитала (CCAR), которые дадут оценку распределению капитала тестируемых банков", - комментирует аналитик отдела исследований долговых инструментов, Julius Baer Кристиан Дабс.