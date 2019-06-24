Рынок акций РФ открылся ростом индексов Мосбиржи и РТС на 0,2-0,6%, упал ряд бумаг из-за отсечки дивидендов

Москва. 24 июня. Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен blue chips вслед за мировыми фондовыми индикаторами и нефтью на ожиданиях встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина "на полях" саммита G20 в Японии; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,2-0,6%, при этом упал ряд бумаг из-за отсечки дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2766,44 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1383,14 пункта (+0,6%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,5%.

Доллар просел до 62,92 рубля (-0,1 рубля).

Подорожали рублевые акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,4%).

Просели бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%).

Упали из-за отсечки на бирже дивидендов за 2018 год бумаги "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (-12,3%, до 0,2669 рубля; дивиденды - 0,0407 рубля на акцию), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (-6,4%, до 0,74 рубля; дивиденды - 0,059 рубля на акцию), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-4,8%, до 7,4 рубля; дивиденды - 0,5 рубля), "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (-4,4%, до 0,0661 рубля; дивиденды - 0,003985 рубля), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-3,1%, до 2,52 рубля; дивиденды - 0,111 рубля на бумагу).

Индексы в США в пятницу умеренно снизились на слабых статданных, однако выросли по итогам недели на ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Поступающие от американского ЦБ сигналы о возможности снижения ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) остаются главным фактором для фондового рынка.

В пятницу заместитель председателя Федрезерва Ричард Кларида заявил, что доводы в пользу более стимулирующей денежно-кредитной политики стали более существенными. ФРС на прошлой неделе приняла решение сохранить базовую ставку неизменной - на уровне 2,25-2,5%. Между тем решение не было единогласным впервые за полтора года - глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард, один из самых известных сторонников мягкой ДКП в Федрезерве, проголосовал за ее снижение на 0,25 процентного пункта. Его коллега из Миннеаполиса Нил Кашкари, не входящий в число голосующих членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), и вовсе выступил за снижение ставки сразу на 0,5 п.п.

Такая позиция руководителей Федрезерва во многом обусловлена слабыми статданными по американской экономике. В частности, индекс менеджеров закупок (PMI) в производственном секторе США в июне, по предварительным данным, упал до 50,1 пункта, минимальной отметки с 2009 года, тогда как в секторе услуг индикатор снизился до 50,7 пункта, что является самым низким показателем с 2016 года.

В понедельник в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 прибавил 0,1%, китайский Shanghai Composite растет на 0,2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,4%).

Главным событием, которого ожидают мировые рынки на этой неделе, станет встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина "на полях" саммита G20 в Японии. В воскресенье китайское государственное новостное агентство "Синьхуа" официально подтвердило участие Си Цзиньпина в саммите. Никаких предпосылок к тому, что китайский лидер не приедет в Осаку, не было, однако Трамп ранее угрожал расширить пошлины на китайские товары, если это случится.

Тем временем в пятницу вице-президент США Майк Пенс отменил свое выступление, посвященное Китаю, что эксперты восприняли как нежелание делать какие-либо заявления перед встречей лидеров двух стран.

Нефть утром в понедельник продолжает дорожать после резкого скачка по итогам прошлой недели, вызванного увеличением геополитической напряженности на Ближнем Востоке; цена Brent находится на $0,6 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в пятницу.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $65,69 за баррель (+0,8% и +1,2% в пятницу), августовская цена WTI - $58,14 за баррель (+1,2% и +0,6% в пятницу).

На прошлой неделе Brent выросла на 5,1%, а WTI подскочила на 9,4%.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном обострились на прошлой неделе, когда иранские военные сбили американский беспилотник в районе Ормузского пролива. США утверждают, что летательный аппарат не вторгался в иранское воздушное пространство. Иранцы же заверяют, что сбили самолет, когда тот находился над иранскими территориальными водами.

США намерены в понедельник ввести дополнительные санкции против Ирана, чтобы усилить экономическое давление на Тегеран и не допустить появления у него ядерного оружия, заявил президент США Трамп. При этом он добавил, что хотел бы однажды отменить все ограничительные меры, чтобы Иран "вновь стал процветающей нацией, причем чем раньше, тем лучше", но не допустит, чтобы у Тегерана появилось ядерное оружие.

Эксперты полагают, что санкции могут коснуться международных страховщиков, банков и трейдинговых компаний, которые продолжают сотрудничество с Ираном. Кроме того, США могут предпринять шаги против иранской структуры, созданной для взаимодействия с европейским финансовым механизмом для обхода санкций.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что в краткосрочной перспективе возможна консолидация немногим ниже психологически важного уровня 1400 пунктов по индексу РТС. В то время как рост цен на нефть на фоне усиления геополитических рисков оказывает поддержку котировкам бумаг нефтегазового сектора, неопределенность в отношении "торговых войн" остается фактором негативного влияния на спрос на развивающихся рынках. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация доллара немногим выше уровня 63 руб./$1 - ослабление доллара США к корзине мировых валют отчасти компенсирует негативное влияние санкционных рисков на курс рубля.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Игоря Галактионова, настроения на рынке нефти в понедельник остаются умеренно позитивными. Госсекретарь США Майк Помпео в воскресенье обещал новые "значительные" санкции в отношении Ирана с целью перекрыть стране поток ресурсов и остановить ее дестабилизирующую деятельность в регионе. Ранее президент США Трамп рассматривал в качестве одной из мер военный удар по Ирану, но пока приостановил подготовку к таким действиям.

В то же время агентство Reuters сообщило со ссылкой на анонимных иранских чиновников о том, что правительство Ирана получило через представителей Омана письмо от Трампа, в котором последний указывал на "неизбежность" нападения Штатов на Иран и предлагал скорее начать переговоры, отмечает эксперт.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский отмечает, что ключевым событием текущей недели станет саммит G20, который может несколько прояснить перспективы торговых отношений между США и Китаем. ЕЦБ и ФРС на прошлой неделе сделали максимально возможное для поддержания риск-аппетита на рынках (убедили участников рынка, что при необходимости введут дополнительные стимулы), на что те отреагировали ростом (американский индекс S&P500 на прошлой неделе обновил исторические максимумы), но риски замедления экономического роста пока никуда не исчезли.

Дальнейшие перспективы тенденции к замедлению экономического роста во многом зависят от состояния торговых противоречий между США и Китаем, в этой связи саммит G20 в Осаке 28-29 июня представляет огромный интерес. В конце прошлой недели вице-президент США Пенс заявил о признаках прогресса в переговорах, однако история последних месяцев демонстрирует, насколько быстро ситуация может измениться на противоположную. Для поддержания риск-аппетита на рынках желательно увидеть, как минимум, обещания сторон не вводить новые пошлины (в частности, облагать ими весь импорт со стороны Китая) и новую "дорожную карту" постепенного движения к достижению полноценной торговой сделки. Пока в реализации данного сценария есть существенные сомнения.

На российском рынке в минувшую пятницу наблюдались коррекционные настроения, обусловленные инициативой ряда представителей американских конгрессменов ввести санкции (включая санкции на госдолг, банки и СПГ-проекты) по отношению к РФ за вмешательство в выборы. Данное предложение является не законопроектом, а неким своеобразным меморандумом, поэтому какого-либо масштабного влияния данной новости на рынок не ожидается. В понедельник в базовом сценарии вероятна консолидация индекса МосБиржи в диапазоне 2750-2780 пунктов, считает Поддубский.