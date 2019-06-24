Усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке продолжает оказывать поддержку нефтяным котировкам - "Нордеа Банк"

"Усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке продолжает оказывать поддержку нефтяным котировкам. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $65.7/bbl, WTI растет до $58.1/bbl. Эскалация отношений между Ираном и США произошла после того как на прошлой неделе вблизи Ормузского пролива иранские войска сбили американский беспилотник, что повысило вероятность военного конфликта между двумя странами. Кроме того, накануне президент США Д. Трамп заявил о том, что американская сторона сегодня введет дополнительные жесткие санкции против Ирана. Это может усилить и без того напряженную ситуацию. Поддержку нефтяным контрактам также оказывает повышенный аппетит участников рынка к рисковым активам на фоне мягкой риторики со стороны ФРС США и на фоне ожиданий встречи лидеров США и Китая на саммите большой двадцатки в конце недели. Отметим, что важным событием для нефтяного рынка станет встреча министров ОПЕК+ в начале июля, на которой страны определятся с дальнейшей судьбой сделки по сокращению нефтедобычи", - отмечают в "Нордеа Банке".