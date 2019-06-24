Рубль растет к доллару и евро благодаря нефти и налоговому периоду

Москва. 24 июня. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики цен на нефть и благодаря подготовке компаний-экспортеров к пику налогового периода июня.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,91-63,01 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 62,91 руб./$1 (-11,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 71,57 руб./EUR1 (-8 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 9,9 копейки к уровню закрытия пятницы, до 66,81 рубля.

Доллар при этом оказался на 21,95 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 22,35 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на старте торгов на фоне позитивной динамики цен на нефть и благодаря подготовке компаний-экспортеров к пику налогового периода июня. 25 июня в бюджет должны будут перечислены НДС, НДПИ и акцизы, 28 июня - налог на прибыль, общий объем выплат превысит 1,3 трлн рублей.

Кроме того, участники рынка продолжают следить за ходом развития торгового конфликта США и Китая. Замминистра коммерции КНР Ван Шоувэнь сказал журналистам, что возобновившиеся китайско-американские торговые переговоры не могут увенчаться успехом без компромиссов между обеими сторонами.

"Равенство и взаимная выгода означают, что консультации должны проходить на равноправной основе, а соглашение должно быть выгодным для обеих сторон", - сказал чиновник на брифинге, посвященном участию председателя КНР Си Цзиньпина в саммите G20. Он подчеркнул, что для достижения положительного результата "обе стороны, а не только одна, должны искать компромиссы, идти на уступки", не ответив на вопрос о том, к каким уступкам готов Китай.

Цены на нефть эталонных марок умеренно увеличиваются в ходе торгов в понедельник после резкого скачка по итогам прошлой недели, вызванного увеличением геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подорожали на 0,83% - до $65,74 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,31% - до $58,18 за баррель. На прошлой неделе Brent выросла в цене на 5,1%, а цена WTI подскочила на 9,4%.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном обострились на прошлой неделе, когда иранские военные сбили американский беспилотник в районе Ормузского пролива. США утверждают, что летательный аппарат не вторгался в иранское воздушное пространство. Иранцы же заверяют, что сбили самолет, когда тот находился над иранскими территориальными водами.

США намерены в понедельник ввести дополнительные санкции против Ирана, чтобы усилить экономическое давление на Тегеран и не допустить появления у него ядерного оружия, заявил президент США Дональд Трамп. При этом он добавил, что хотел бы однажды отменить все ограничительные меры, чтобы Иран "вновь стал процветающей нацией, причем чем раньше, тем лучше", но не допустит, чтобы у Тегерана появилось ядерное оружие.

Эксперты полагают, что санкции могут коснуться международных страховщиков, банков и трейдинговых компаний, которые продолжают сотрудничество с Ираном. Кроме того, США могут предпринять шаги против иранской структуры, созданной для взаимодействия с европейским финансовым механизмом для обхода санкций.