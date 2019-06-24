На текущей неделе цены рублевых облигаций стабилизируются - Промсвязьбанк

"На текущей неделе мы ожидаем, что цены рублевых облигаций стабилизируются благодаря фундаментальным факторам. Минфин РФ выполняет программу заимствований с опережением плана. Хорошее исполнение бюджета и размещение евробондов на прошлой неделе Минфин РФ вероятно использует для сокращения внутренних заимствований во втором полугодии. Сокращение предложения ОФЗ будет поддерживать спрос и цены гособлигаций на вторичном рынке. Корпоративные заемщики активно используют снижение ставок для размещения новых бондов. На этой неделе планируют сбор заявок инвесторов на новые облигации Транснефть, МТС, Домодедово. В текущей конъюнктуре наиболее интересно, на наш взгляд, смотрится предложение МТС: ставка купона 8,20 – 8,40% на 6-лет. Доходность бумаги (8,45 – 8,67%) предполагает премию к суверенной кривой 110 – 132 б.п., тогда как обращающиеся бонды МТС с близкой дюрацией торгуются с премией к кривой ОФЗ в размер 70 – 80 б.п. На фоне снижения аппетита к риску на глобальных площадках ралли в рублевых облигациях на текущей неделе вероятно исчерпает себя", - прогнозирует эксперт Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

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