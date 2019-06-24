В паре доллар/рубль ожидаем увидеть консолидацию вблизи отметки в 63 руб/долл. - Промсвязьбанк

"Согласно нашей модели, рубль на текущих уровнях уже нельзя назвать недооцененным, сезонность счета текущих операций, поддерживающая рубль в начале года, теперь, скорее напротив, играет против рубля. Возможно некоторая поддержка для российской валюты во второй половине июня может объясняться ростом спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров, выплачивающих дивиденды, однако данный фактор временный, а через некоторое время повлечет обратный эффект (когда часть дивидендов, полученных нерезидентами, будет конвертироваться в валюту). На наш взгляд, единственный фактор, который способен способствовать дальнейшему укреплению рубля – общий интерес инвесторов к валютам emerging markets - но в краткосрочной перспективе именно этот фактор и играет определяющую роль. В целом рисковые активы на глобальных рынках, на наш взгляд, выглядят локально перегретыми. В паре доллар/рубль ожидаем увидеть консолидацию вблизи отметки в 63 руб/долл.", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

.

Компании упоминаемые в новости: Норильский Никель ГМК