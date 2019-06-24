Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 24 июня. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили снижением торги в пятницу на слабых статданных, однако выросли по итогам недели на ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Поступающие от американского ЦБ сигналы о возможности снижения ставки по федеральным кредитным средствам остаются главным фактором для фондового рынка. В пятницу зампредседателя Федрезерва Ричард Кларида заявил, что доводы в пользу более стимулирующей денежно-кредитной политики стали более существенными. "В ближайшие 6-8 недель существует особенная неопределенность в плане прогнозов", - сказал Кларида.

ФРС на прошлой неделе приняла решение сохранить базовую ставку неизменной - на уровне 2,25-2,5% годовых. Между тем решение не было единогласным впервые за полтора года - глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард, один из самых известных сторонников мягкой ДКП в Федрезерве, проголосовал за ее снижение на 0,25 процентного пункта. "Даже если резкого снижения темпов роста экономики не случится, снижение ставки поможет ускорить возврат инфляции и инфляционных ожиданий к целевому уровню", - отметил Баллард. Его коллега из Миннеаполиса Нил Кашкари, не входящий в число голосующих членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), и вовсе выступил за снижение ставки сразу на 0,5 процентного пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются слабо и без единого направления в ходе торгов в понедельник. Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,12%. Китайский Shanghai Composite потерял 0,1%, Shenzhen Composite - 0,3%, гонконгский Hang Seng практически не изменился. Южнокорейский индикатор Kospi увеличился менее чем на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%, новозеландский NZX 50 - на 0,6%. Индийский индекс BSE Sensex снизился на 0,1%, как и индонезийский Jakarta Composite.

Главным событием, которого ожидают мировые рынки на этой неделе, станет встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита G20 в Японии. В воскресенье китайское государственное новостное агентство "Синьхуа" официально подтвердило участие Си Цзиньпина в саммите. Никаких предпосылок к тому, что китайский лидер не приедет в Осаку, не было, однако Трамп ранее угрожал расширить пошлины на китайские товары, если это случится. Тем временем в пятницу вице-президент США Майк Пенс отменил свое выступление, посвященное Китаю, что эксперты восприняли как нежелание делать какие-либо заявления перед встречей лидеров двух стран.

Цены на нефть эталонных марок умеренно увеличиваются в ходе торгов в понедельник после резкого скачка по итогам прошлой недели, вызванного увеличением геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск подорожали на 0,74% - до $65,68 за баррель. На торгах в прошлую пятницу их цена подскочила на 1,16% и составляла на закрытие $65,20 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже увеличилась к этому времени на 1,15% - до $58,09 за баррель. На предыдущих торгах WTI подорожала на 0,63%, до $57,43 за баррель. На прошлой неделе Brent выросла в цене на 5,1%, а цена WTI подскочила на 9,4%.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном обострились на прошлой неделе, когда иранские военные сбили американский беспилотник в районе Ормузского пролива. США утверждают, что летательный аппарат не вторгался в иранское воздушное пространство. Иранцы же заверяют, что сбили самолет, когда тот находился над иранскими территориальными водами. США намерены в понедельник ввести дополнительные санкции против Ирана, чтобы усилить экономическое давление на Тегеран и не допустить появления у него ядерного оружия, заявил президент США Дональд Трамп. При этом он добавил, что хотел бы однажды отменить все ограничительные меры, чтобы Иран "вновь стал процветающей нацией, причем, чем раньше, тем лучше", но не допустит, чтобы у Тегерана появилось ядерное оружие.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу практически не изменилась по отношению к предыдущему дню и осталась немного ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,115 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,813 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали небольшое снижение в рамках коррекции.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 21 июня снизился на 0,15% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,54 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,13%, опустившись до 611,08 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "РЖД-001P-02R" (-2,1%), "Мегафон БО-001Р-05" (-0,64%) и "Газпром БО-22" (-0,5%), а в лидерах роста - облигации "ВБРР-001Р-01" (+0,64%), "ВЭБ.РФ-21" (+0,35%) и "ВЭБ.РФ-001Р-12" (+0,32%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ВЭБ установил ставку 1-го купона бондов серии ПБО-001Р-17 со сроком обращения 4 года объемом 20 млрд рублей на уровне 8,15% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 8,32% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 20 июня. В процессе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона был один раз снижен с первоначальной отметки 8,15-8,25% годовых. Объем размещения был заявлен как "не менее" 20 млрд рублей. Техническое размещение запланировано на 27 июня.

"Азбука вкуса" установила ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-П01 с офертой через 3 года объемом 5 млрд рублей на уровне 9,5% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в диапазоне 9,84% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 21 июня. Техразмещение запланировано на 28 июня. Формально эмитентом выступает ООО "Городской супермаркет" - операционная компания торговой сети "Азбука вкуса". Облигации размещаются в рамках программы серии 001P объемом 20 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

Альфа-банк установил ставку 1-го купона субординированных облигаций серии С01-01 объемом 5 млрд рублей на уровне 11,75% годовых. Данной ставке соответствует доходность к 5-летнему колл-опциону в размере 12,28% годовых. Пересмотр ставки купона будет происходить каждые 5 лет после первого колл-опциона. Книга заявок на бонды открылась в 10:00 МСК 18 июня, сбор заявок завершился в 16:00 МСК 20 июня. Техническое размещение выпуска запланировано на 27 июня. Выпуск облигаций бессрочный и предназначен для квалифицированных инвесторов. Номинал одной облигации составляет 10 млн рублей, всего в выпуске 500 бумаг. Купоны квартальные. Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение облигаций по окончании 21-го купонного периода, далее - по завершении каждого купонного периода.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) установил финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии 001P-11P объемом от 5 млрд рублей на уровне 8,2% годовых. Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,37% годовых. Сбор заявок прошел 21 июня. Техразмещение запланировано на 1 июля.

Кроме того, Газпромбанк 1 июля проведет размещение дополнительного выпуска N5 облигаций серии 001Р-03Р объемом 1 млрд рублей. Цена размещения облигаций допвыпуска N5 составит 103% от номинала. Дата погашения допвыпуска - 13 июня 2022 года. Газпромбанк 13 декабря 2018 года завершил размещение основного выпуска облигаций серии 001Р-03Р объемом 7 млрд рублей. Ставка 1-го купона составила 8,95% годовых. Ставка 2-7-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Банк в январе 2019 года провел размещение допвыпуска облигаций N1 номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 11,05% выпуска на 110,49 млн рублей. В апреле банк разместил допвыпуск N2 на 1,5 млрд рублей. В конце мая банк разместил допвыпуск N3 объемом 500 млн рублей. 27 мая ГПБ начал размещение допвыпуска N4 объемом 1 млрд рублей, и по данным биржи, на данный момент банк разместил облигации на 315,059 млн рублей по номиналу. Цена размещения допвыпуска N4 - 102% от номинала.

МФК "Мигкредит" установила ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-01MC объемом 500 млн рублей на уровне 16% годовых, что соответствует доходности к погашению около 17,23% годовых. Ставка купона зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск проходил с 10 по 21 июня. Техническое размещение запланировано на 24 июня. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 3,33% от номинала гасятся в даты выплат 7-35-го купонов, 3,43% - в дату выплаты 36-го купона.

ПАО "Транснефть" (MOEX: TRNF) 27 июня проведет сбор заявок инвесторов на бонды серии БО-001Р-12 со сроком обращения 3 года объемом от 15 млрд рублей. Сбор заявок инвесторов пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона - 7,85-8,00% годовых, ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,00-8,16% годовых. Техническое размещение запланировано на 9 июля.

Банк "Зенит" (MOEX: ZENT) 3 июля начнет размещение облигаций серии БО-001Р-04 со сроком обращения 1 год по ставке 7,96% годовых. Бумаги имеют полугодовые купоны.

Белорусский ритейлер "Евроторг" установил ориентир ставки 1-го купона бондов серии 01 объемом до 5 млрд рублей на уровне 11,0-11,5% годовых. Ориентиру соответствует доходность на уровне 11,46-12,01% годовых. Размещение запланировано на первую половину июля. Срок обращения выпуска 10 лет, предусмотрена возможность досрочного погашения через 5 лет. Выпуск имеет амортизационную систему погашения: по 25% от номинальной стоимости будет гаситься в даты выплат 14-го, 16-го, и 18-го купонов. Купоны квартальные. Это станет первым более чем за 10 лет выходом эмитента из Белоруссии на корпоративный рынок облигаций России.