Потенциал роста рынка акций РФ в понедельник невелик - Алор Брокер

"В пятницу российский рынок акций скорректировался, несмотря на позитивный внешний фон. Таким образом была снята краткосрочная перекупленность рынка и сегодня рост может возобновиться. По крайне мере, внешний фон этому благоприятствует: американские фьючерсы прибавляют около 0,3%, в слабом плюсе и нефть. Индекс Мосбиржи по-прежнему продолжает находиться в очень узком восходящем канале, и в пятницу он как раз подошел к его нижней границе. Поэтому сегодня движение вверх поддерживается и техникой. Однако потенциал роста невелик, и составляет около 2,5%: в районе 2830 "быки" наткнутся на верхнюю границу канала. Впрочем, для такого сильного движения сегодня оснований пока нет. Немного пугает нацелившийся закрыть дивидендный гэп Сбербанк, который в пятницу обвалился на 2,5%. Поводов для столь сильного падения мы не видим. Сейчас акции Сбера уткнулись в линию поддержки, от которой также высоковероятен разворот вверх. Однако все радужные прогнозы могут быть перечеркнуты одной простой вещью: отсутствием денег на рынке. Рост последних недель был вызвано в большей своей части притоком свежих денег на наш рынок. Как только этот поток иссякнет, мы пойдем вниз, невзирая на внешний фон", - комментирует ситуацию аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

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