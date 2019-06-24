Ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением около 0.1-0.3%, в районе 2765-2770 п. - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением около 0.1-0.3%, в районе 2765-2770 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2750, 2740 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2780, 2790 п. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около уровня открытия в ожидании новых значимых внешних сигналов. Выхода важных иностранных статистических показателей сегодня не ожидается. Поэтому во второй половине дня привычным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.