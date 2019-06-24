Фондовые индексы США слабо снизились в пятницу, Brent умеренно дорожает

Фондовые индексы США слабо снизились в пятницу, но завершили неделю в плюсе. Азиатские рынки акций в целом стабильны утром в понедельник. Нефть умеренно дорожает после роста на прошлой неделе, Brent торгуется у $65,5 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили умеренным снижением торги в пятницу на слабых статданных, однако выросли по итогам недели на ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

На прошлой неделе индекс Dow Jones Industrial Average увеличился на 2,4%, Standard & Poor's 500 - на 2,2%, Nasdaq Composite - на 3%.

Поступающие от американского ЦБ сигналы о возможности снижения ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) остаются главным фактором для фондового рынка.

В пятницу заместитель председателя Федрезерва Ричард Кларида заявил, что доводы в пользу более стимулирующей денежно-кредитной политики стали более существенными. "В ближайшие 6-8 недель существует особенная неопределенность в плане прогнозов", - сказал Кларида.

Как сообщалось, ФРС накануне приняла решение сохранить базовую ставку неизменной - на уровне 2,25-2,5%. Между тем решение не было единогласным впервые за полтора года - глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард, один из самых известных сторонников мягкой ДКП в Федрезерве, проголосовал за ее снижение на 0,25 процентного пункта.

"Даже если резкого снижения темпов роста экономики не случится, снижение ставки поможет ускорить возврат инфляции и инфляционных ожиданий к целевому уровню", - отметил Баллард.

Его коллега из Миннеаполиса Нил Кашкари, не входящий в число голосующих членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), и вовсе выступил за снижение ставки сразу на 0,5 п.п.

Такая позиция руководителей Федрезерва во многом обусловлена слабыми статданными по американской экономике. В частности, индекс менеджеров закупок (PMI) в производственном секторе США в июне, по предварительным данным, упал до 50,1 пункта, минимальной отметки с 2009 года, тогда как в секторе услуг индикатор снизился до 50,7 пункта, что является самым низким показателем с 2016 года.

Отмечается, что в пятницу волатильность торгов была повышенной в связи с так называемым quadruple witching - совпадением последнего дня фьючерсных и опционных контрактов на индексы и отдельные акции, которое происходит раз в квартал.

Акции разработчика корпоративного мессенджера Slack Technologies, взлетавшие на 48,5% на дебютных торгах в четверг, по итогам сессии в пятницу подешевели на 3,6%.

Цена бумаг автодилера CarMax поднялась на 3,2% на сильной квартальной отчетности. Прибыль CarMax в минувшем финансовом квартале составила $266,7 млн, или $1,59 в расчете на акцию, при выручке в $5,37 млрд. Опрошенные FactSet аналитики ожидали прибыли в расчете на акцию в размере $1,49, выручку - на уровне $5,18 млрд.

Капитализация UnitedHealth Group Inc. повысилась на 1,8% на слухах о том, что крупнейшая в США компания сферы медицинского страхования купит фирму Equian LLC, предоставляющая сервисы по обработке платежей, примерно за $3,2 млрд.

Рыночная стоимость пивоваренной компании Constallation Brands упала на 1,1% после того, как компания сообщила об убытке в размере $106 млн в связи с приобретением доли в производителе марихуаны Canopy Group.

Индекс Dow Jones Industrial Average МСК 21 июня уменьшился на 34,04 пункта (0,13%) и составил 26719,13 пункта.

Standard & Poor's 500 понизился на 3,72 пункта (0,13%) - до 2950,46 пункта.

Nasdaq Composite потерял 19,63 пункта (0,24%) и составил 8031,71 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются слабо и без единого направления в ходе торгов в понедельник.

Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,1%, как и более широкий Topix.

Китайский Shanghai Composite потерял 0,1%, Shenzhen Composite - 0,3%, гонконгский Hang Seng практически не изменился.

Южнокорейский индикатор Kospi увеличился менее чем на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%, новозеландский NZX 50 - на 0,6%. Индийский индекс BSE Sensex снизился на 0,1%, как и индонезийский Jakarta Composite.

Главным событием, которого ожидают мировые рынки на этой неделе, станет встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита G20 в Японии.

В воскресенье китайское государственное новостное агентство "Синьхуа" официально подтвердило участие Си Цзиньпина в саммите. Никаких предпосылок к тому, что китайский лидер не приедет в Осаку, не было, однако Трамп ранее угрожал расширить пошлины на китайские товары, если это случится.

Тем временем в пятницу вице-президент США Майк Пенс отменил свое выступление, посвященное Китаю, что эксперты восприняли как нежелание делать какие-либо заявления перед встречей лидеров двух стран.

Акции японского автопроизводителя Toyota дорожают на 0,15%, Nissan - на 0,05%, Mitsubishi - дешевеют на 0,2%.

Цена бумаг оператора связи SoftBank выросла на 0,5%, владельца сети магазинов Uniqlo компании Fast Retailing - на 0,6%.

Стоимость акций поставщика оборудования для мобильных устройств AAC Technologies опустилась на 1,4%, Sunny Optical - на 1,3%.

Капитализация южнокорейского производителя электроники и микрочипов Samsung Electronics уменьшилась на 0,6%, менее крупного конкурента SK Hynix - выросла на 1,5%.

Рыночная стоимость китайского интернет-гиганта Tencent повысилась на 0,1%, страховщика China Life Insurance - на 0,2%.

Бумаги оператора аэропорта в новозеландском Окленде Auckland International Airbirt подорожали на 2,7%, до максимального уровня в истории компании, между тем цена бумаг местного производителя молочной продукции Synlait Milk упала на 3%.

Цены на нефть эталонных марок умеренно увеличиваются в ходе торгов в понедельник после резкого скачка по итогам прошлой недели, вызванного увеличением геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:23 мск подорожали на $0,29 (0,44%) - до $65,49 за баррель. На торгах в прошлую пятницу их цена подскочила на $0,75 (1,16%) и составляла на закрытие $65,20 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на августа на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,4 (0,7%) - до $57,83 за баррель. На предыдущих торгах WTI подорожала на $0,36 (0,63%), до $57,43 за баррель.

На прошлой неделе Brent выросла в цене на 5,1%, а цена WTI подскочила на 9,4%.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном обострились на прошлой неделе, когда иранские военные сбили американский беспилотник в районе Ормузского пролива. США утверждают, что летательный аппарат не вторгался в иранское воздушное пространство. Иранцы же заверяют, что сбили самолет, когда тот находился над иранскими территориальными водами.

США намерены в понедельник ввести дополнительные санкции против Ирана, чтобы усилить экономическое давление на Тегеран и не допустить появления у него ядерного оружия, заявил президент США Дональд Трамп. При этом он добавил, что хотел бы однажды отменить все ограничительные меры, чтобы Иран "вновь стал процветающей нацией, причем, чем раньше, тем лучше", но не допустит, чтобы у Тегерана появилось ядерное оружие.

Эксперты полагают, что санкции могут коснуться международных страховщиков, банков и трейдинговых компаний, которые продолжают сотрудничество с Ираном. Кроме того, США могут предпринять шаги против иранской структуры, созданной для взаимодействия с европейским финансовым механизмом для обхода санкций.

"Пока все указывает на дельнейший рост цен, - говорит старший рыночный стратег CMC Markets Asia Pacific Майкл Маккарти. - Никто не хочет войны, но на кон поставлена национальная гордость".