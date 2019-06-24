Утренние прогнозы: рынок акций в понедельник обладает небольшим потенциалом роста

По мнению аналитиков, в первые минуты торгов понедельника рынок акций отыграет умеренное улучшение состояния внешнего фона, а затем наиболее вероятна консолидация в ожидании новых значимых внешних сигналов.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В пятницу российский рынок акций скорректировался, несмотря на позитивный внешний фон. Таким образом была снята краткосрочная перекупленность рынка и сегодня рост может возобновиться. По крайне мере, внешний фон этому благоприятствует: американские фьючерсы прибавляют около 0,3%, в слабом плюсе и нефть. Индекс Мосбиржи по-прежнему продолжает находиться в очень узком восходящем канале, и в пятницу он как раз подошел к его нижней границе. Поэтому сегодня движение вверх поддерживается и техникой. Однако потенциал роста невелик, и составляет около 2,5%: в районе 2830 "быки" наткнутся на верхнюю границу канала. Впрочем, для такого сильного движения сегодня оснований пока нет. Немного пугает нацелившийся закрыть дивидендный гэп Сбербанк, который в пятницу обвалился на 2,5%. Поводов для столь сильного падения мы не видим. Сейчас акции Сбера уткнулись в линию поддержки, от которой также высоковероятен разворот вверх. Однако все радужные прогнозы могут быть перечеркнуты одной простой вещью: отсутствием денег на рынке. Рост последних недель был вызвано в большей своей части притоком свежих денег на наш рынок. Как только этот поток иссякнет, мы пойдем вниз, невзирая на внешний фон".

"Промсвязьбанк" (Михаил Поддубский): "Российский рынок акций в пятницу продемонстрировал коррекцию в рамках 0,7% по индексу Мосбиржи. Отчасти коррекционные настроения были обусловлены инициативой ряда представителей американских конгрессменов ввести санкции (включая санкции на госдолг, банки и СПГ-проекты) по отношению к РФ за вмешательство в выборы. Данное предложение является не законопроектом, а неким своеобразным меморандумом, поэтому какого-либо масштабного влияния данной новости на рынок мы пока не ожидаем. Сегодня в базовом сценарии ожидаем консолидации индекса Мосбиржи в диапазоне 2750-2780 пунктов. С учетом текущего валютного курса приоритет отдаем внутренним секторам".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением около 0.1-0.3%, в районе 2765-2770 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2750, 2740 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2780, 2790 п. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около уровня открытия в ожидании новых значимых внешних сигналов. Выхода важных иностранных статистических показателей сегодня не ожидается. Поэтому во второй половине дня привычным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "В краткосрочной перспективе возможна консолидация немногим ниже психологически важного уровня 1400 пунктов по индексу РТС. В то время как рост цен на нефть на фоне усиления геополитических рисков оказывает поддержку котировкам бумаг нефтегазового сектора, неопределенность в отношении "торговых войн" остается фактором негативного влияния на спрос на развивающихся рынках.. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация немногим выше уровня 63.0 по паре доллар-рубль - ослабление доллара США к корзине мировых валют отчасти компенсирует негативное влияние санкционных рисков на курс рубля".