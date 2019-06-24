В краткосрочной перспективе возможна консолидация немногим ниже психологически важного уровня 1400 пунктов по индексу РТС - ИФ "Олма"

"В краткосрочной перспективе возможна консолидация немногим ниже психологически важного уровня 1400 пунктов по индексу РТС. В то время как рост цен на нефть на фоне усиления геополитических рисков оказывает поддержку котировкам бумаг нефтегазового сектора, неопределенность в отношении "торговых войн" остается фактором негативного влияния на спрос на развивающихся рынках.. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация немногим выше уровня 63.0 по паре доллар-рубль - ослабление доллара США к корзине мировых валют отчасти компенсирует негативное влияние санкционных рисков на курс рубля", - отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.

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