Напряженность на Среднем востоке поддерживает цены на нефть - БКС

"Нефтяные котировки в конце недели сохранили восходящую динамику на фоне роста напряженности в Персидском заливе. Эскалация напряженности во взаимоотношениях США и Ирана из-за сбитого иранскими военными американского беспилотника поддерживает на рынке опасения перебоев с поставками и дает стимул к росту нефтяных котировок. Фьючерсы на Brent в моменте возвращались к ценам выше $65,5 за баррель. Первичный потенциал восходящего движения после выхода из диапазона $59,5-63 оказался по большей части отработан. При сохранении позитивного фона на рынке возможно более значительное восстановление к ценам $67-68 за баррель", - указывает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.

В пятницу вечером были опубликованы данные по буровой активности в США от Baker Hughes. Согласно отчету компании, количество активных нефтяных буровых установок в США незначительно выросло и достигло на прошлой неделе 789 уст. (+1). В годовом выражении сокращение составляет -73 уст. Чуть более половины всех буровых (439) сосредоточено на ключевом американском сланцевом месторождении Permian.

Являясь опережающим индикатором будущей добычи, буровая активность сигнализирует своим замедлением, по мнению эксперта БКС, о потенциально более низком темпе роста производства в США во второй половине 2019 г. За две предыдущие недели добыча в стране снизилась с максимумов на 200 000 б/с. Тем не менее, пока Штаты по-прежнему остаются основным источником роста поставок на нефтяном рынке и частично компенсируют выпадение предложения со стороны стран ОПЕК+.

"Сегодня с утра настроения на рынке остаются в умеренно позитивном ключе, - констатирует Игорь Галактионов. - Госсекретарь США Майк Помпео в воскресенье обещал новые "значительные" санкции в отношении Ирана с целью перекрыть стране поток ресурсов и остановить ее дестабилизирующую деятельность в регионе. Ранее президент США Дональд Трамп рассматривал в качестве одной из мер военный удар по Ирану, но пока приостановил подготовку к таким действиям. В то же время агентство Reuters сообщило со ссылкой на анонимных иранских чиновников о том, что правительство Ирана получило через представителей Омана письмо от Трампа, в котором последний указывал на "неизбежность" нападения Штатов на Иран и предлагал скорее начать переговоры. Такой информационный фон наблюдается на нефтяном рынке на сегодняшнее утро. С утра фьючерсы на Brent растут на 0,25% к уровням закрытия предыдущего дня".