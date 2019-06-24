В понедельник ожидаем консолидации индекса Мосбиржи в диапазоне 2750-2780 пунктов - Промсвязьбанк

"Российский рынок акций в пятницу продемонстрировал коррекцию в рамках 0,7% по индексу Мосбиржи. Отчасти коррекционные настроения были обусловлены инициативой ряда представителей американских конгрессменов ввести санкции (включая санкции на госдолг, банки и СПГ-проекты) по отношению к РФ за вмешательство в выборы. Данное предложение является не законопроектом, а неким своеобразным меморандумом, поэтому какого-либо масштабного влияния данной новости на рынок мы пока не ожидаем. Сегодня в базовом сценарии ожидаем консолидации индекса Мосбиржи в диапазоне 2750-2780 пунктов. С учетом текущего валютного курса приоритет отдаем внутренним секторам", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

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Компании упоминаемые в новости: Норильский Никель ГМК