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21 июня 2019 года 19:48

Рынок акций РФ на неделе в очередной раз обновил максимумы в дивидендный сезон и на новостях от ФРС США

Рынок акций РФ на прошедшей неделе продолжил подъем в условиях дивидендного сезона и сохраняющегося спекулятивного спроса на бумаги на фоне подъема внешних фондовых площадок на ожиданиях смягчения монетарной политики мировыми центробанками. Также подорожала нефть из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи в очередной раз обновил исторический максимум, поднявшись почти до 2790 пунктов; индекс РТС вплотную приблизился к рубежу 1400 пунктов (максимум с июля 2014 года). Тем не менее, западный спрос на российские активы в основном был сосредоточен в рублевых облигациях, что подогревало укрепление российской валюты.

Так, в облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) за неделю с 13 по 19 июня был зафиксирован приток капитала на уровне $80 млн против притока $40 млн неделей ранее. А чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) в указанный период составил $140 млн против оттока $200 млн неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, зафиксировали отток капитала на уровне $50 млн, неделей ранее отток равнялся $140 млн (данные EPFR Global).

Индекс МосБиржи в период с 17 по 21 июня вырос на 0,8% и составил 2761,23 пункта, индекс РТС прибавил 2,5% и достиг 1375,02 пункта на фоне снижения доллара до 63,26 руб./$1 (-1,12 рубля). Нефть Brent за неделю выросла на 4,9% или $3,04 (августовский фьючерс).

Неделя начиналась с просадки по индексам на фоне подешевевшей нефти, продолжили раллировать бумаги энергетического сектора, где лидерство в росте у откатившихся бумаг "Россетей" (-3,4%) переняли обновившие максимумы акции "Интер РАО" (+6%). Индекс МосБиржи просел к 2730 пунктам, РТС остался возле 1340 пунктов. Лидерами отката из-за отсечки квартальных дивидендов с учетом расчетов "Т+2" выступили бумаги "Северстали" (-5,5%, до 1059,6 рубля; дивиденды за первый квартал - 35,43 рубля на акцию).

Нефть Brent просела ниже $61 за баррель в рамках коррекции после роста на ожиданиях продления странами ОПЕК+ соглашения об ограничении добычи на вторую половину этого года, а также сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.

Во вторник рынок акций РФ вырос на фоне общемирового оптимизма, подогретого заявлениями главы ЕЦБ Марио Драги о необходимости стимулирующих мер для экономики еврозоны, а также президента США Дональда Трампа о его вероятной "расширенной встрече" с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20; индекс МосБиржи обновил исторический максимум на закрытие торгов, превысив 2760 пунктов, а в лидерах отката выступили акции "Новолипецкого металлургического комбината" (-3,6%) и "Центрального телеграфа" (-28% и -35% "префы") из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

В США индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в июне рухнул до минус 8,6 пункта с 17,8 пункта в мае. Значение показателя стало отрицательным впервые за два года, а темпы падения - максимальными в истории. Столь слабые статданные подогрели ожидания смягчения денежно-кредитной политики в США. Нефть Brent за счет ослабления опасений падения глобального спроса на топливо превысила $62 за баррель.

В среду рынок акций РФ завершил торги консолидацией при смешанной динамике blue chips и индексов в ожидании итогов заседания Федрезерва США; индекс МосБиржи после обновления утром исторического максимума выше 2775 пунктов откатился в район 2760 пунктов.

Взлетели на 45% акции "Аптечной сети 36,6" (в течение торгов рост превышал 60%), что участники рынка связывают с появлением спроса со стороны фонда Altus Сapital, который в июне приобрел 29,97% акций сети в рамках объявленной дополнительной эмиссии по открытой подписке по цене 5,05 рубля за акцию и начал наращивать свой пакет.

Нефть Brent днем падала до $61,4 за баррель, однако вечером все потери были отыграны благодаря неожиданно позитивной статистике Минэнерго США (запасы нефти в США за неделю сократились сильнее ожиданий, также снизились резервы бензина при прогнозах роста). Дополнительным позитивным фактором стали новости, что страны ОПЕК+ договорились о переносе встречи своих представителей в Вене с 25-27 июня на 1-2 июля, чтобы не пересекаться с проведением саммита G20.

В четверг индекс МосБиржи вновь обновил исторический максимум на фоне общемирового ралли благодаря сигналам от Федрезерва США о вероятном скором смягчении монетарной политики, при этом санкционные новости из ЕС остались без внимания игроков (Совет ЕС принял решение продлить до 23 июня 2020 года санкции против РФ за присоединение Крыма); резкое укрепление рубля сдерживало подъем рублевых котировок blue chips. Индекс МосБиржи превысил 2780 пунктов, РТС поднялся выше 1390 пунктов, доллар упал ниже 63 руб./$1. Подешевели из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2" акции "Норникеля" (-4,3%, до 14,224 тыс. рублей; дивиденды за 2018 год составят 792,52 рубля на акцию).

Федрезерв США не стал менять ставку, но подготовил почву для ее снижения на следующем заседании, отметив появившуюся неопределенность в отношении перспектив экономики. Из текста коммюнике исчезли слова о том, что Федрезерв готов "проявить терпение" при принятии решений относительно будущих корректировках целевого диапазона ставки. Восемь из 17 членов FOMC теперь ожидают снижения ставки в 2019 году и девять - в 2020 году.

Банк Японии по итогам заседания 19-20 июня не стал менять основные параметры кредитно-денежной политики, а также подтвердил планы сохранения ключевой ставки на "крайне низком" уровне по крайней мере до весны 2020 года. Банк Англии на заседании в четверг также ожидаемо не стал менять значение базовой процентной ставки (0,75%) и сохранил объем программы покупки гособлигаций на уровне 435 млрд фунтов стерлингов ($553,3 млрд) и объем покупки корпоративных бондов на уровне 10 млрд фунтов.

Президент США Трамп заявил, что он проведет "расширенную встречу" с лидером КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20 в Японии. Нефть Brent подскочила до $64,7 за баррель в ожидании возобновления переговоров лидеров США и Китая, а также встречи государств ОПЕК+.

В конце недели рынок акций скорректировался вниз на фоне негативных сигналов с внешних фондовых площадок, однако откат сдерживался растущей нефтью (Brent нацелилась на $65 за баррель) из-за напряженности на Ближнем Востоке; в лидерах снижения выступили акции "Башнефти" (-9% и -6,4% "префы") из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2". Индекс МосБиржи просел в район 2760 пунктов, индекс РТС - до 1375 пунктов.

Агентство Bloomberg сообщило в пятницу, что американские законодатели в очередной раз предложили наказать Россию посредством введения ограничений на обращение суверенных долговых бумаг РФ. Как отмечают эксперты, это не первая такого роста инициатива американских законодателей, и пока перспективы ее принятия до конца не ясны.

Президент США Трамп признал возможность усиления враждебности в отношениях с Ираном после того, как стало известно, что Иран сбил американский беспилотник. Власти Ирана заявили, что сбили беспилотник после того, как он нарушил воздушное пространство страны. По данным газеты The New York Times, Трамп санкционировал нанесение удара по Ирану, однако отменил операцию в последний момент.

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка выглядели бумаги "Аптечной сети 36,6" (+74%), "Интер РАО" (+10%), "ФСК ЕЭС" (+8%); хуже рынка смотрелись "префы" "Селигдара" (-6%), акции "Магнитогорского металлургического комбината" (-4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-3%).

Рынок акций в конце июня может после локальной коррекции продолжить рост в ожидании саммита стран G20 в японской Осаке 28-29 июня, где вероятен прогресс в торговом противостоянии США и Китая. Коридор колебаний индекса МосБиржи на неделе может составить 2750-2810 пунктов, для индекса РТС - 1360-1410 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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