Рынок акций РФ в пятницу на санкционных новостях скорректировал недельный рост, индекс МосБиржи просел к 2760п

Москва. 21 июня. Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вниз вместе с мировыми фондовыми площадками после недельного роста и на новостях западных СМИ, что власти США готовятся ввести новые санкции против суверенного долга РФ, индекс МосБиржи просел к 2760 пунктам, при этом откат сдерживался выросшей нефтью из-за напряженности на Ближнем Востоке. В лидерах снижения выступили акции "Башнефти" из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2761,23 пункта (-0,7%, минимум дня - 2750,66 пункта), индекс РТС - 1375,02 пункта (-1,2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4%.

Доллар вырос до 63,26 рубля (+0,37 рубля).

По итогам недели индексы МосБиржи и РТС прибавили 0,8-2,5%, доллар подешевел на 1,12 рубля.

Агентство Bloomberg сообщило в пятницу, что американские законодатели в очередной раз предложили наказать Россию посредством введения ограничений на обращение суверенных долговых бумаг РФ. Как отмечают эксперты, это не первая такого роста инициатива американских законодателей, и пока перспективы ее принятия до конца не ясны.

Подешевели в пятницу из-за отсечки дивидендов рублевые акции "Башнефти" (-9% и -6,4% "префы"; дивиденды за 2018 год - 158,95 рубля на акцию каждого типа) и ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%, до 0,0402 рубля; дивиденды - 0,0010987 рубля).

Также снизились бумаги "Распадской" (MOEX: RASP) (-4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,5%, до 238,02 рубля), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,4%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-2,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2% и -2% "префы"), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,4%).

В презентации к ежегодной пресс-конференции руководства финансового блока "Газпрома" сообщается, что концерн обещает до конца текущего года разработать новую дивидендную политику и начать применять ее уже в следующем году. Заместитель предправления "Газпрома" Фамил Садыгов сообщил журналистам, что инвестпрограмма головной компании на 2019 год снижена на 47 млрд рублей. Как сообщалось, в соответствии с инвестиционной программой на 2019 год, общий объем освоения инвестиций по головной компании составит 1 трлн 325,724 млрд рублей.

Во "втором эшелоне" в пятницу состоялась отсечка дивидендов у бумаг "Селигдара" (MOEX: SELG) (-0,6% и -6,7% "префы", до 23,85 рубля; дивиденды - 2,25 рубля на "префы"), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+1,4%, до 0,2971 рубля; дивиденды - 0,102 копейки).

Обновили свои максимумы акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+3%, до 5805,5 рубля) на фоне роста цен на золото (+0,3%, до $1401 за унцию), подросли бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%).

В пятницу в Азии преобладало снижение индексов, за исключением индикаторов Китая (японский Nikkei 225 снизился на 1%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%), проседают Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,1-0,2%) и Америка (индекс S&P 500 потерял 0,1%).

В четверг власти Ирана сообщили, что вооруженные силы страны сбили американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство страны. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран, возможно, не хотел сбивать американский беспилотник, и сделано это было непреднамеренно. По данным газеты The New York Times, Трамп санкционировал нанесение удара по Ирану, однако отменил операцию в последний момент.

На нефтяном рынке цены на азиатской сессии корректировались вниз, однако вскоре подъем возобновился на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке; цена Brent на $0,7 превысила уровень суточной давности. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $65,08 за баррель (+1% и +4,3% накануне), августовская цена WTI - $57,44 за баррель (+0,7% и +5,7% в четверг).

Как отмечает эксперт "Международного финансового центра" Дмитрий Иногородский, Трамп продолжает давление на Иран и уже практически угрожает ему войной, хотя вслух говорит "о готовности к общению и обсуждению". В любом случае, после достижения исторических максимумов индексом S&P 500 рынок перешел к снижению, такая же динамика отмечалась и в индексе МосБиржи.

На этой неделе существенно укрепился рубль, что может сдержать рост сырьевого сектора экономики, но поддерживает бумаги Сбербанка. После рекордных дивидендов банка и на фоне укрепления рубля акции могут вернуться к уровню 250 рублей, а при отсутствии внешнего негативного фона (что вероятно ввиду смещения фокуса внимания США с России на Иран) - подняться отметке 300 рублей за бумагу, считает эксперт.

По словам эксперта Forex Club Валерия Полховского, нефть выросла на геополитических рисках в связи с отношениями между США и Ираном. Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил в четверг, что иранские ВВС сбили американский беспилотник Global Hawk в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган у входа в Персидский залив. При этом Иран не стал сбивать летевший рядом американский патрульный самолет P8, на борту которого находилось 35 человек.

В ответ на эти действия американский президент Трамп начал сыпать различными заявлениями, порой несколько противоречивыми. В частности, сообщалось, что Иран через Оман получил от Трампа послание-предупреждение об атаке. Тегеран получил "ограниченное количество времени" на ответ. Однако позже Трамп заявил, что он против войны с Ираном и хочет устроить переговоры. Затем американский лидер заявил, что был готов отдать уже в четверг приказ об ударе по трем иранским объектам. Затем стало известно, что он остановил удары по иранским объектам за 10 минут до запланированного времени. После этого Трамп заявил, что США готовы к возможным действиям в отношении Ирана, но он "не торопится".

Тем временем на Forex курс евро продолжает уверенно расти и закрепляется выше круглой отметки $1,13 после "мягких" сигналов ФРС США по денежно-кредитной политике. Кроме того, европейская валюта опирается на макроэкономический позитив: по данным Markit Economics, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг PMI в еврозоне в июне вырос до 52,1 пункта (максимум за семь месяцев) с майских 51,8 пункта, тогда как эксперты ожидали сохранения индикатора, отмечает Полховский.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, рынки чувствовали себя уверенно, пока существовали ожидания. ФРС допускает снижение ставки, но пока проявляет осторожность. В последний торговый день недели российские инвесторы предпочли зафиксировать прибыль. Лидером дня оказались бумаги "Полюса" на фоне 5-летних максимумов в котировках золота.

Рубль также отступил на волне фиксации прибыли, хотя нефть продолжает дорожать на росте геополитических рисков. На предстоящей неделе рынки могут найти новую идею для оптимизма, поскольку в конце июня состоится саммит G20, на котором ожидается возобновление прямых переговоров США и Китая по торговым вопросам. Возможно, что лидеры двух крупнейших экономик смогут заключить перемирие, которое станет еще одним поводом для волны инвестиций в рискованные активы.

Трамп заявил, что действия по уничтожению американского беспилотника могли быть осуществлены кем-то недалеким и глупым, но "эта страна" не потерпит такого отношения к себе. Источники Reuters говорят о том, что Трамп отменил операцию по атаке на Иран, но также потребовал объяснений от Тегерана и прекращения действий по эскалации напряженности. Лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, по информации источников Reuters, против каких-либо переговоров с Вашингтоном. Соответственно, инциденты могут продолжиться, хотя "горячий" конфликт Трампу совершенно не требуется в период предвыборной борьбы.

Вполне вероятно, что американские инвесторы также предпочтут зафиксировать прибыль после удачной недели, в течение которой S&P 500 поднялся на 2,3%, а NASDAQ вырос на 3,3%. С другой стороны, рост может продолжиться в понедельник, поскольку нефть пока не собирается останавливаться в росте - к проблемам в Персидском заливе присоединились новости о пожаре на крупном НПЗ в Филадельфии. Плюс к этому многие будут готовиться к позитивному исходу переговоров Трампа и Си Цзиньпина в рамках саммита G20, который пройдет 28-29 июня, считает Кочетков.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, под вечер пятницы негатива на российский рынок добавили санкционные новости. В США группа демократов-центристов предложила ввести новые санкции в отношении суверенного долга РФ, российских банков и СПГ-проектов с участием страны с целью наказать Россию за вмешательство в выборы, говорится в пресс-релизе группы. В Конгрессе США уже лежит несколько аналогичных законопроектов. Однако в последнее время никаких шагов, способствующих их принятию, сделано не было. Более того, некоторые сенаторы отмечали "усталость" от санкционного вопроса и возможное возникновение трудностей при принятии новых санкционных законов. Несмотря на это, продажи в российских акциях сохранялись до финала торгов. При этом пока никакой речи о развороте и начале полноценного снижения не идет, а текущая динамика укладывается в рамки коррекции, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, целями для индексов МосБиржи и РТС выступают психологически важные отметки 2800 пунктов и 1400 пунктов соответственно, а ближайшими поддержками выступают уровни 2750 и 1360 пунктов.

Нисходящая коррекция рынка акций в пятницу помогает снять техническую перекупленность рынка. В остальном настроения в ближайшие дни будут зависеть от ситуации на Ближнем Востоке, поступающих экономических данных и новостей в отношении торговых переговоров США и Китая, полагает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (-7,4%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-4%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (-3,8%).

Подорожали бумаги ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (+23,1%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+4,9%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (+3,9%), "Кузбасской топливной компании" (MOEX: KBTK) (+2,6%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+2,6%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 62,09 млрд рублей (из них 14,65 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).