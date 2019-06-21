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21 июня 2019 года 19:10

Цены евробондов РФ вновь подросли за неделю на фоне ожиданий смягчения ДКП мировыми центробанками

Москва. 21 июня. Котировки большинства выпусков еврооблигаций России вновь выросли за неделю на фоне ожиданий глобальными инвесторами смягчения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, прежде всего со стороны ФРС США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также подросли в цене по итогам недели, но более скромными темпами, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Тенденция к ценовому росту сформировалась в первый же торговый день недели, хотя темпы повышения 17 июня были относительно скромными. Сдерживающее влияние оказывали опасения, что итоги июньского заседания Федрезерва США могут немного разочаровать участников рынка.

Во вторник и среду ралли на рынке валютных гособлигаций России усилилось благодаря активизации покупателей на мировых рынках, при этом 18 июня рост котировок "длинных" выпусков российских евробондов достигал 100 базисных пунктов. Мировые рынки демонстрировали рост на ожиданиях смягчения кредитно-денежной политики и на заявлениях президента США Дональда Трампа о предстоящей встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20 в Японии на следующей неделе. Трамп написал в "Твиттере", что провел "очень хороший телефонный разговор" с Си Цзиньпином, и команды двух стран начнут подготовку к встрече в Японии.

При этом заявления президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги о том, что экономике еврозоны потребуются новые стимулирующие меры, если прогнозы ее дальнейшего роста и инфляции не улучшатся, усилили надежды на смягчение политики и Федрезервом. Снижение процентных ставок и возобновление покупки активов входит в число инструментов, которыми ЕЦБ готов воспользоваться, заявил Драги во вторник на мероприятии в рамках ежегодного форума ЕЦБ в португальском городе Синтра. На этом фоне доходность десятилетних US Treasuries опустилась до 2,02% годовых. При этом Россия, имея одни из лучших финансовых и кредитных страновых показателей среди emerging markets, выступила в качестве лидера ценового повышения.

Во второй половине недели позитивные настроения на мировых рынках капитала сформировали итоги двухдневного заседания ФРС США, на котором было принято решение сохранить базовую ставку неизменной - на уровне 2,25-2,5% годовых. Федрезерв не стал менять ставку, но подготовил почву для ее снижения на следующем заседании. "В свете этой неопределенности и сдержанного инфляционного давления ФРС будет внимательно следить за влиянием появляющейся информации на перспективы экономики, и будет действовать по необходимости для поддержки экономического роста при сохранении сильного рынка труда и инфляции около симметричного целевого уровня FOMC в 2%", - отмечается в документе. Из текста коммюнике исчезли слова о том, что Федрезерв готов "проявить терпение" при принятии решений относительно будущих корректировках целевого диапазона ставки.

В свою очередь Банк Японии не стал менять основные параметры кредитно-денежной политики по итогам заседания, прошедшего 19-20 июня, а также подтвердил планы сохранения ключевой ставки на "крайне низком" уровне, по крайней мере, до весны 2020 года. Центробанк сохранил целевую доходность 10-летних гособлигаций Японии на уровне около нуля, процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ - на отметке минус 0,1%.

Позитивная динамика мировых цен на нефть, сформировавшаяся в ожидании возобновления торговых переговоров США и Китая и встречи государств ОПЕК+, также оказала поддержку российским активам. Данные Минэнерго США, указавшие на более существенное, чем ожидалось, сокращение запасов нефти в стране, а также неожиданное падение запасов бензина и дистиллятов, тоже были позитивно восприняты нефтяным рынком. На этом фоне рост цен "длинных" выпусков евробондов России 20 июня достигал 240-280 базисных пунктов, а снижение доходностей доходило до 14-18 базисных пунктов всего за один день.

Воспользовавшись благоприятной конъюнктурой рынка, Минфин РФ в четверг открыл книгу заявок на допвыпуски евробондов с погашением в 2029 и 2035 годах. В итоге объем доразмещения еврооблигаций России с погашением в 2029 году составил $1,5 млрд с доходностью 3,95% годовых, еврооблигаций с погашением в 2035 году - $1 млрд с доходностью 4,3% годовых. Общий спрос на евробонды РФ превысил $7 млрд.

После сильного роста котировок в течение нескольких дней подряд рынок валютных гособлигаций оказался несколько "перегретым", поэтому в пятницу стали прослеживаться коррекционные нотки, тем более, что на мировых рынках капитала также наметилось некоторое ухудшение ситуации на фоне роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Кроме того, настроение подпортили новости об очередной инициативе американских законодателей относительно введения ограничений на российский суверенный госдолг. И хотя перспектива принятия данных инициатив выглядит весьма сомнительной, тем не менее, первая реакция российского рынка оказалась негативной.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла на 0,22% и составила 112,98% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился на 5 базисных пунктов и 21 июня составил 135 базисных пунктов).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 2,8% (их доходность снизилась на 20 пунктов - до 4,41% годовых), евробонды с погашением в 2042 году - на 3,1% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 18 пунктов - до 218 базисных пунктов), а бумаги с погашением в 2047 году - на 2,7% (их доходность снизилась на 18 базисных пунктов, до 4,56% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году подорожал на 1%, до 103,36% от номинала (его доходность снизилась на 15 пунктов и составила 3,76% годовых), евробонды с погашением в 2026 году - на 0,46%, с погашением в 2023 году - на 0,3% (их спред к US Treasuries сузился на 4 пункта и составил 130 базисных пунктов).

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе могут снизиться в рамках коррекции на фоне прогнозируемого ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, а также на фоне возросших санкционных рисков после новой порции сообщений об очередных инициативах американских законодателей, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". По мнению аналитиков, давление на мировые рынки могут оказать такие факторы, как опасения относительно замедления темпов роста мировой экономики, сохраняющаяся неопределенность в торговых спорах между Соединенными Штатами и их торговыми партерами, а также рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке.


Опубликовано: /Финмаркет/
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