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Главная / Мнения аналитиков / В среднесрочной перспективе стоимость "чёрного золота" будет варьироваться в диапазоне $60-75 за баррель - "Открытие Брокер"
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21 июня 2019 года 18:20
В среднесрочной перспективе стоимость "чёрного золота" будет варьироваться в диапазоне $60-75 за баррель - "Открытие Брокер"
В конце июня истекает срок договорённостей ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Цены на сырьё находятся под давлением, но держатся над отметкой $60 за баррель. Аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева отмечает, что решение ОПЕК по дальнейшей "заморозке" будет зависеть от результатов G20 и переговоров глав США и Китая: "Предварительно продление пакта ОПЕК+ согласовано с небольшими изменениями, но его принятие будет всё же зависеть от перспектив мировой экономики. Снижение цен на нефть к уровню $30 возможно лишь в случае срыва продления пакта. Однако все ждут пролонгации договора, что позволит сбалансировать рынок и удержать цены в диапазоне $55-65". В то же время г-жа Лукичева констатирует, что доля ОПЕК на мировом рынке нефти снижается: "Разногласия внутри ОПЕК могут снизиться за счёт подписания хартии о долгосрочном сотрудничестве, которая пока продолжает обсуждаться. Увеличить вес могло бы включение новых участников в организацию, но изменений текущего состава ОПЕК пока не ожидается". Одной из причин нестабильности рынка нефти является рост добычи в США. "По данным Минэнерго США, добыча в Штатах в 2019 г. составит 12,32 млн бар. в сутки, в 2020 г. - 13,26 млн бар. в сутки. По поводу себестоимости производства американской нефти не стоит быть слишком оптимистичными, т.к. бурение новых скважин неуклонно сокращается при текущей стоимости нефти. Учитывая продолжающееся выбытие частных компаний с внутреннего рынка добычи, процесс монополизации усиливается, что в конечном итоге приведёт к некоторому снижению производства и ориентации на рентабельность", - прогнозирует Оксана Лукичева. Не стоит забывать и про санкции, которые Штаты накладывают на своих конкурентов, добавляет аналитик: "США не могут занять место Ирана и Венесуэлы на мировом рынке нефти по причине разного сортового состава добываемой нефти. В основном в США добываются лёгкие сорта, а в странах, находящихся под санкциями, - тяжёлые, кислые и вязкие сорта. Скорее, США пытаются давить на эти государства с целью "отжать" у них владение недостающими им месторождениями. В связи с размолвкой с Венесуэлой американские НПЗ сильно страдают от дефицита тяжёлых сортов нефти в Мексиканском заливе. Более того, основные запасы вязкой нефти мире сосредоточены в поясе реки Ориноко, что в Венесуэле, поэтому за них идёт жёсткая борьба". По мнению Оксаны Лукичевой, в ближайшие пару лет не стоит надеяться на серьёзный рост цен на "чёрное золото": "Стоимость нефти в перспективе 1-2 лет может скорее снижаться, чем расти. При этом диапазон очерчивается на уровне $60-75 за баррель. Развитие событий зависит от нерыночных факторов, что усиливает неопределённость на рынке. Однако переход политического противостояния в открытый конфликт всё же маловероятен, поэтому рынок нефти не получит возможности роста к уровню $100 в среднесрочной перспективе. Долгосрочно рост вполне возможен в случае недостаточного инвестирования в отрасли, а также изменения статуса доллара США и роста инфляционных процессов".
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