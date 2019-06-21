Рубль ускорил снижение к доллару и евро на фоне угрозы санкций США против суверенного долга РФ

Москва. 21 июня. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль ускорил снижение к бивалютной корзине на новости о предложении конгрессменов США ввести новые санкции в отношении российского суверенного долга.

Курс доллара США составил 63,27 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 38 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов (в моменте пара "доллар-рубль" поднималась до 63,79 руб./$1). Евро при этом стоил 71,6 руб./EUR1, подорожав на 57,25 копейки (в моменте пара "евро-рубль" поднималась до 72,11 руб./EUR1). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 46,66 копейки - до 67,02 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 25,82 копейки, до 63,1295 руб./$1, и уменьшил курс евро на 19,67 копейки, до 71,349 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно растет к доллару и евро на дневных торгах. При этом котировки нацвалюты уже немного отошли от минимальных уровней, достигнутых чуть ранее, сразу после появлении новости о предложении конгрессменов США ввести новые санкции в отношении российского суверенного долга. Участники рынка сочли чрезмерной реакцию на сообщение, так как это не первая такого рода инициатива американских законодателей, и пока перспективы ее принятия не ясны.

Группа демократов-центристов в Конгрессе США выступила с предложением ввести новые санкции в отношении российского суверенного долга, российских банков и поддерживаемых Россией СПГ-проектов, говорится в пресс-релизе, распространенном этой группой в пятницу. В документе отмечается, что санкции могут быть введены в рамках пакета законопроектов, цель которого состоит в том, чтобы привлечь Россию к ответственности за вмешательство в выборы в США.

Участники рынка также ожидают решения агентства Moody's относительно суверенного рейтинга России позднее в пятницу и, кроме того, сфокусированы на торговых переговорах между США и Китаем, которые пройдут на следующей неделе. Как ранее заявил президент США Дональд Трамп, он проведет "расширенную встречу" с лидером КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20 в Японии 28-29 июня.

"Сегодня международное рейтинговое агентство Moody's может пересмотреть суверенный рейтинг России, который в текущий момент находится на инвестиционном уровне "Baa3". В феврале этого года агентство повысило рейтинг со спекулятивного ("мусорного") уровня "Ba1" с прогнозом "позитивный" до инвестиционного с прогнозом "стабильный". Мы ожидаем, что рейтинг сохранят на текущем уровне, что не окажет выраженного влияния на российские активы", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Как подчеркивает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова, поддержку рублю продолжает оказывать ряд факторов, включая мягкую риторику ФРС США в среду и возобновление американо-китайских торговых переговоров. "Позитивно на рубль влияет также динамика нефтяных котировок, находящихся на комфортных уровнях выше $65 за баррель Brent, приближение налогового периода (пик которого приходится на 25 июня) и конвертация валютной выручки экспортерами для выплаты дивидендов на следующей неделе", - полагает Евдокимова.

Нефть эталонных марок активно повышается в ходе торгов в пятницу, завершая неделю значительным ростом из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, повысившего риски перебоев с поставками нефти на мировой рынок. Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 1,23% - до $65,24 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличились на 0,65% - до $57,44 за баррель. Стоимость обеих марок находится на максимальной отметке с 30 мая.

Накануне Brent подорожала на 4,3%, WTI - на 5,7%, максимальными темпами с декабря прошлого года на новости, что вооруженные силы Ирана сбили американский беспилотник после того, как он нарушил воздушное пространство страны. Минобороны США подтвердило информацию об уничтожении беспилотника, однако заявило, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

По данным газеты The New York Times, после этого президент США Дональд Трамп санкционировал нанесение удара по Ирану, однако отменил операцию в последний момент. Позднее Трамп заявил, что Иран, возможно, не хотел сбивать американский беспилотник, и сделано это было непреднамеренно. Трамп отметил, что ему "с трудом верится", что Иран мог решиться сбить американский военный самолет, и предположил, что это мог сделать "кто-то неконтролируемый и глупый".

С начала недели североморская марка нефти выросла в цене на 5,4%, североамериканская - на 9%.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь незначительно изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на прежнем уровне - 7,67% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,73% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысилась на 1 б.п. - до 7,88% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев уменьшились на 1 б.п. - до 8,03% и 8,09% годовых соответственно.