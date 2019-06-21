Рынок акций РФ утром просел в рамках коррекции, однако откат сдерживает растущая нефть

Москва. 21 июня. Рынок акций РФ утром в пятницу просел в рамках коррекции на фоне негативных сигналов с внешних фондовых площадок, однако вернувшаяся к росту нефть Brent из-за напряженности на Ближнем Востоке сдерживает откат; в лидерах снижения выступают акции "Башнефти" из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2773,59 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1384,3 пункта (-0,5%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,7%.

Доллар вырос до 63,12 рубля (+0,23 рубля).

Подешевели из-за отсечки дивидендов рублевые акции "Башнефти" (-6% и -7% "префы"; дивиденды за 2018 год - 158,95 рубля на акцию каждого типа), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,7%, до 0,039725 рубля; дивиденды - 0,0010987 рубля), также снизились бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,6%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,4%).

Во "втором эшелоне" в пятницу состоялась отсечка у бумаг "Селигдара" (MOEX: SELG) (-1% и -4,9% "префы", до 24,3 рубля; дивиденды - 2,25 рубля на "префы"), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+1,8%, до 0,2984 рубля; дивиденды - 0,102 копейки).

Подросли акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,1%).

Индексы в США накануне выросли на итогах заседания Федрезерва, индекс S&P 500 (+1%, до 2954 пунктов) завершил торги на рекордном максимуме. Американский Центробанк по итогам заседания 18-19 июня принял решение сохранить базовую ставку неизменной - на уровне 2,25-2,5%, однако подготовил почву для ее снижения на следующем заседании, отметив появившуюся неопределенность в отношении перспектив экономики.

Растущая геополитическая напряженность ограничивает позитивный настрой трейдеров. Президент США Дональд Трамп признал возможность усиления враждебности в отношениях с Ираном после того, как стало известно, что Иран сбил американский беспилотник.

Между тем, в пятницу в Азии преобладает снижение индексов за исключением индикаторов Китая (японский Nikkei 225 снизился на 1%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%), проседают американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 потерял 0,1%), однако продолжился подъем в Европе (FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,2-0,4%).

В четверг власти Ирана сообщили, что вооруженные силы страны сбили американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство страны. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

"Иран совершил очень большую ошибку", - написал президент США Дональд Трамп в соцсети Twitter.

Позднее Трамп заявил, что Иран, возможно, не хотел сбивать американский беспилотник, и сделано это было непреднамеренно. Трамп отметил, что ему "с трудом верится", что Иран мог решиться сбить американский военный самолет, и предположил, что это мог сделать "кто-то неконтролируемый и глупый".

По данным газеты The New York Times, Трамп санкционировал нанесение удара по Ирану, однако отменил операцию в последний момент.

На нефтяном рынке цены на азиатской сессии корректировались вниз, однако вскоре подъем возобновился на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке; цена Brent почти на $0,5 превышает уровень, отмечавшийся при закрытии рынка акций РФ в четверг. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $64,89 за баррель (+0,7% и +4,3% накануне), августовская цена WTI - $57,36 за баррель (+0,5% и +5,7% в четверг).

Как отмечает аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов, если внешний фон не улучшится, то фиксация прибыли в акциях может продолжиться. Однако поводов для серьезных распродаж нет, скоро рынки начнут отыгрывать приближающийся саммит "Большой двадцатки", где будет если не прорыв в решении торговых споров между США и Китаем, то хотя бы оптимистичные заявления по этому вопросу. Поэтому "шортами" увлекаться не стоит, время для них еще не пришло.

Ослабление доллара на мировом рынке пока прекратилось, евро пока не может закрепиться выше отметки $1,13. Рост рубля негативен для акций экспортеров и позитивен для компаний, ориентированных на внутренний рынок. Поэтому следует наблюдать за "Магнитом" (MOEX: MGNT) и особенно за Сбербанком, акции которого на просадках стоит докупать с целью движения бумаги в район 250 руб. Нефть может направиться в район $67 за баррель, все говорит о том, что на рынке сырья начался восходящий тренд. К тому же в последние дни не наблюдалось агрессивных продаж нефтяных контрактов со стороны каких-то крупных игроков в период работы американской фондовой секции, отмечает Антонов.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, настроения на фондовых площадках Азии в пятницу были уже не столь оптимистичными, так как эскалация напряженности в Персидском заливе продолжается.

Нефть дорожает на ожиданиях, что США могут ответить ударом по Ирану в ответ на сбитый беспилотный разведчик. Тегеран утверждает, что аппарат был сбит в воздушном пространстве страны. Трамп назвал это действие ошибкой и выразил готовность атаковать Иран. Однако заявить о своих намерениях - это еще не совершить их. Пресса пишет о том, что приказ об ударе по Ирану был отозван за минуты до операции. В любом случае, США предупредили коммерческие авиалинии о наличии опасности в некоторых районах вблизи побережья Ирана.

В пятницу внешний фон нельзя назвать исключительно позитивным, хотя для российского рынка важными остаются высокие цены на нефть, золото, а также низкие доходности по валютам фондирования. Общая неуверенность на внешних площадках из-за геополитической напряженности сказывается и на активности отечественных инвесторов. Иран входит в сферу российской внешней политики, а по этой причине напряженность в Персидском заливе затрагивает и Россию. Тем не менее, рынок может продолжить консолидацию на достигнутых уровнях или даже попытаться подняться к отметке 2800 пунктов по индексу МосБиржи, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, целями для индексов МосБиржи и РТС выступают психологически важные отметки 2800 пунктов и 1400 пунктов соответственно, а ближайшими поддержками выступают уровни 2750 и 1360 пунктов.

Нисходящая коррекция рынка акций в пятницу помогает снять техническую перекупленность рынка. В остальном настроения в ближайшие дни будут зависеть от ситуации на Ближнем Востоке, поступающих экономических данных и новостей в отношении торговых переговоров США и Китая, полагает аналитик.

Руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест" Александр Тимофеев отмечает, что в пользу укрепления рубля выступает ряд факторов: налоговый период, ослабление доллара, смягчение тона Центробанков и как следствие рост привлекательности рисковых активов, а также восстановление цен на нефть. Однако на данном этапе рубль уже выглядит перекупленным и рискует навлечь фиксацию прибыли, это же касается и фондовых активов.

Рынок акций РФ уже прилично перегрет, а значит, при любом удобном моменте инвесторы могут ринуться фиксировать прибыль на привлекательных уровнях. Если в пятницу на мировых площадках активность покупателей продолжит угасать, отечественные индексы могут перейти в режим коррекции, тем более это будет выглядеть актуально перед наступлением выходных.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский также считает, что существенная часть позитива уже заложена в текущие рыночные цены.

Ожидания скорого снижения ставки ФРС явно превалируют, а фьючерсы на ставку отражают вероятность ее снижения на июльском заседании в 100%, из них 24% - за снижение ставки в июле сразу на 50 пунктов. На данный момент явных поводов для столь весомого снижения не видно - американская экономика подает сигналы к замедлению (хотя бы на уровне PMI индексов), но говорить об их драматичности, вероятно, было бы преувеличением, а рисковые активы и вовсе торгуются на исторических максимумах. Однако до следующего заседания ФРС еще почти полтора месяца, и за это время состоится саммит G20, что, возможно, в некоторой степени прояснит перспективы торговых отношений между двумя крупнейшими экономиками мира, а также будет опубликован большой ряд значимой макростатистики.

В пятницу внимание участников рынка будет уделено предварительным индексам деловой активности в производстве и сфере услуг ЕС и США. При этом реакция рынка на статистику может быть неоднозначной: слабые данные подтвердят уверенность в замедлении экономического роста, но в то же время увеличат вероятность стимулов со стороны центральных банков. Ключевым же событием ближайшей пары недель, вероятно, остается саммит G20 в Осаке 28-29 июня, на котором состоится встреча между лидерами США и Китая.

Российский рынок акций выглядит как минимум локально перегретым, в базовом сценарии можно ожидать постепенного отката индекса МосБиржи в район 2750 пунктов, считает Поддубский.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Центра международной торговли" (+2,3%), "Кузбасской топливной компании" (MOEX: KBTK) (+1,9%).

Подешевели бумаги "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-2,8%), "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 6,785 млрд рублей (из них 2,106 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).