Рубль берет паузу - FxPro

"Российская валюта пережила в четверг самое сильное ралли с начала года. USD/RUB потеряла 89 копеек или 1,4%. Однако если в январе рост курса рубля объяснялся восстановлением после предновогоднего провала, то в четверг снижение доллара стало результатом его распродажи на глобальных рынках. Положение усиливал тот факт, что рубль вырвался за пределы устоявшегося торгового диапазона.

По EUR/RUB также произошло резкое движение: пара опускалась в четверг ниже 71, до самых низких уровней с апреля 2018. Однако на рынках в пятницу преобладают настроения на фиксацию прибыли, в рамках которых "любимчики" рынка этой недели получают наибольший удар. Так, пятницу рубль начал со снижения на 0,4% к доллару и евро. Конечно, это не повод говорить об исчерпании роста, поскольку сейчас речь идет лишь о коррекции, которая может получить свое развитие в пятницу и в начале следующей недели. Среди факторов риска стоит выделить приближающуюся встречу лидеров США и Китая с обсуждением торговых условий. Очень часто перед подобным событием стороны усиливают "градус" напряженности, словно повышая свои ставки в этой политической игре. В подобных условиях рынки часто отходят от локальных экстремумов: в нашем случае рубль и американские акции могут оказаться под давлением после впечатляющего роста. С другой стороны, поддержку российской валюте может оказать восстановление котировок нефти. Brent уверенно подскочила вслед за ростом геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Также влияние оказал настрой ключевых мировых центробанков, которые выразили готовность быстро прийти на помощь в случае разрастания торговых конфликтов. Таким образом, на наш взгляд, рубль, скорее всего, возьмет паузу в пятницу и, возможно, в первой половине будущей недели, прежде чем сделать еще один пассаж своего впечатляющего ралли. Если же смотреть за пределы краткосрочных колебаний, то вполне вероятно, что позже этим летом мы увидим принципиальный разворот российской валюты к снижению в качестве реакции на замедление темпов мировой экономики", - комментируют ситуацию аналитики FxPro.