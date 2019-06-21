Евро может завершить неделю на более крепких отметках в паре с долларом США - "Нордеа Банк"

"На глобальных площадках сохраняются позитивные настроения, поддерживающие спрос на рисковые активы. В четверг американский фондовый индекс S&P500 обновил исторические максимумы и закрылся на уровне 2954. Все валюты G10 и практически все валюты развивающихся стран (за исключением южноафриканского ранда) продемонстрировали сильную динамику в паре с долларом США. Поддержку всему блоку рисковых активов продолжают оказывать мягкая риторика со стороны ФРС США в среду, а также сообщения Д. Трампа в начале недели о том, что он встретится с лидером КНР на саммите большой двадцатки 28-29 июня в Осаке. Пара EUR/USD в моменте достигала 1,131. Европейская валюта в последние два дня восстановила позиции, потерянные после заявлений М. Драги о готовности ЕЦБ поддерживать европейскую экономику, испытывающую проблемы. В утренние часы были опубликованы индексы деловой активности PMI по Германии, которые оказались лучше ожиданий аналитиков. Так, PMI в немецком производственном секторе в июне вырос до отметки 45,4 (против ожиданий роста до 44,6), а PMI в сервисном секторе остался на комфортных уровнях выше 55 пунктов. На этом фоне евро может завершить неделю на более крепких отметках в паре с долларом США", - отмечают в "Нордеа Банке".