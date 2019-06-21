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Главная / Мнения аналитиков / Евро может завершить неделю на более крепких отметках в паре с долларом США - "Нордеа Банк"
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21 июня 2019 года 11:35
Евро может завершить неделю на более крепких отметках в паре с долларом США - "Нордеа Банк"
"На глобальных площадках сохраняются позитивные настроения, поддерживающие спрос на рисковые активы. В четверг американский фондовый индекс S&P500 обновил исторические максимумы и закрылся на уровне 2954. Все валюты G10 и практически все валюты развивающихся стран (за исключением южноафриканского ранда) продемонстрировали сильную динамику в паре с долларом США. Поддержку всему блоку рисковых активов продолжают оказывать мягкая риторика со стороны ФРС США в среду, а также сообщения Д. Трампа в начале недели о том, что он встретится с лидером КНР на саммите большой двадцатки 28-29 июня в Осаке. Пара EUR/USD в моменте достигала 1,131. Европейская валюта в последние два дня восстановила позиции, потерянные после заявлений М. Драги о готовности ЕЦБ поддерживать европейскую экономику, испытывающую проблемы. В утренние часы были опубликованы индексы деловой активности PMI по Германии, которые оказались лучше ожиданий аналитиков. Так, PMI в немецком производственном секторе в июне вырос до отметки 45,4 (против ожиданий роста до 44,6), а PMI в сервисном секторе остался на комфортных уровнях выше 55 пунктов. На этом фоне евро может завершить неделю на более крепких отметках в паре с долларом США", - отмечают в "Нордеа Банке".
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21 июня 2019 года 11:51
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил рекомендацию для акций Polymetal (MOEX: POLY) с "держать" до "покупать", следует из аналитических материалов инвестбанка. Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, составляет $13,15 за... читать дальше
.21 июня 2019 года 11:48
"Российская валюта пережила в четверг самое сильное ралли с начала года. USD/RUB потеряла 89 копеек или 1,4%. Однако если в январе рост курса рубля объяснялся восстановлением после предновогоднего провала, то в четверг снижение доллара стало результатом его распродажи на глобальных рынках.... читать дальше
.21 июня 2019 года 11:32
Москва. 21 июня. Рынок акций РФ утром в пятницу просел в рамках коррекции на фоне негативных сигналов с внешних фондовых площадок, однако вернувшаяся к росту нефть Brent из-за напряженности на Ближнем Востоке сдерживает откат; в лидерах снижения выступают акции "Башнефти" из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2". читать дальше
.21 июня 2019 года 11:17
"Российская валюта завершает неделю на довольно комфортных уровнях, торгуясь в районе отметки 63,10 в паре с долларом США, что соответствует нашему прогнозу, опубликованному в марте. Вчера рубль достигал отметок ниже 63 в паре с американской валютой, укрепившись по итогам дня практически на 1,5%,... читать дальше
.21 июня 2019 года 11:01
Потоки капитала на неделе, завершившейся 19 июня, отразили рост оптимизма инвесторов по отношению к облигациям развивающихся рынков (EM) и падение интереса к акциям региона, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. Совокупный чистый отток... читать дальше
.21 июня 2019 года 10:47
Подстройка участников рынка ОФЗ под более низкие объемы предложения нового долга, вероятно, продолжится - Росбанк
"Сдвиг риторики ФРС США в сторону смягчения денежно-кредитной политики ожидаемо спровоцировал шоковые волны на финансовых рынках. Курс USD/RUB опустился до 62,86 (-1,4%), возглавив движение большинства валют развивающихся стран. Доходности вдоль кривой ОФЗ обвалились на 7-12 бп, российских... читать дальше
.21 июня 2019 года 10:32
В конце недели не исключаем консолидации котировок госбумаг вблизи достигнутых уровней - Промсвязьбанк
"После сильного роста котировок госбумаг рынок ОФЗ выглядит несколько "перегретым" – сегодня в конце недели не исключаем консолидации котировок вблизи достигнутых уровней. Вместе с тем потенциал для снижения кривой пока сохраняется – не исключаем, что инвесторы начнут ориентироваться на уровень... читать дальше
.21 июня 2019 года 10:22
Москва. 21 июня. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль корректируется вниз к бивалютной корзине после существенного роста накануне и достижения многомесячных максимумов в обеих валютных парах на фоне увеличения позитива на мировых рынках и скачка цен на нефть. читать дальше
.21 июня 2019 года 10:20
"В целом рисковые активы на глобальных рынках, на наш взгляд, выглядят локально перегретыми. Ожидаем некоторого охлаждения и коррекционного возвращения пары доллар/рубль выше отметки 63", - указывает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. читать дальше
.21 июня 2019 года 10:09
В четверг фьючерсы на Brent продемонстрировали уверенный рост, покинув месячный торговый диапазон и закрепившись выше $64 за баррель. Такой технический сигнал указывает на окончательную перемену сентимента в сторону оптимизма и дает надежды на дальнейшее восстановление. Следующим сопротивлением... читать дальше
.21 июня 2019 года 09:55
"Утром российские фондовые индексы и рубль окажутся под давлением как некоторого ухудшения внешнего фона, так и технически важных значений, что, вероятно, спровоцирует нисходящую коррекцию и снимет техническую перекупленность. В остальном настроения в ближайшие дни будут зависеть от ситуации на... читать дальше
.21 июня 2019 года 09:50
Рубль продолжает черпать силы в низкой доходности валют фондирования, дорогой нефти, налоговом и дивидендном периодах - "Открытие Брокер"
"Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала ниже 2%, что предполагает повышенную привлекательность более рискованных, но и более высокодоходных активов. Российский рынок ОФЗ готов предложить инвесторам привлекательные условия. Реальная доходность доллара составляет всего... читать дальше
.21 июня 2019 года 09:45
В пятницу утром аналитики прогнозируют открытие российского рынка акций с небольшим понижением в связи с локальной перегретостью. читать дальше
.21 июня 2019 года 09:40
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно в пятницу. Цены на нефть незначительно опускаются в пятницу. читать дальше
.21 июня 2019 года 09:38
"Вчера ралли на мировых рынка продолжилось в ожидании снижения ставки ФРС США. Не остались в стороне от мировой тенденции и мы: индекс МосБиржи вырос на три четверти процента, а рубль укрепился более чем на процент. Причем рублевый индикатор нашего фондового рынка закрылся совсем рядом с верхней... читать дальше
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