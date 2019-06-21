Текущее укрепление рубля пока вряд ли можно назвать устойчивым - "Нордеа Банк"

"Российская валюта завершает неделю на довольно комфортных уровнях, торгуясь в районе отметки 63,10 в паре с долларом США, что соответствует нашему прогнозу, опубликованному в марте. Вчера рубль достигал отметок ниже 63 в паре с американской валютой, укрепившись по итогам дня практически на 1,5%, в то время как валюты развивающихся стран продемонстрировали рост на 1% (FXJPEMCS Index). Поддержку всему блоку рисковых активов продолжают оказывать мягкая риторика со стороны ФРС в среду, а также информация о возобновлении торговых переговоров между США и КНР в преддверии встречи лидеров двух стран на саммите большой двадцатки. Позитивно на рубль влияет и динамика нефтяных котировок, находящихся на комфортных уровнях выше $64/bbl. На этой неделе поддержку рублю оказывали и фактор приближения налогового периода (пик которого приходится на 25 июня), а также конвертация валютной выручки экспортерами для выплаты дивидендов на следующей неделе. На наш взгляд, текущее укрепление рубля пока вряд ли можно назвать устойчивым. Для сохранения нынешних комфортных уровней необходимо отсутствие эскалации торговой войны между США и Китаем, а также продление сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи до конца 2019 года", - отмечают в "Нордеа Банке".