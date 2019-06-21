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Главная / Мнения аналитиков / Текущее укрепление рубля пока вряд ли можно назвать устойчивым - "Нордеа Банк"
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21 июня 2019 года 11:17
Текущее укрепление рубля пока вряд ли можно назвать устойчивым - "Нордеа Банк"
"Российская валюта завершает неделю на довольно комфортных уровнях, торгуясь в районе отметки 63,10 в паре с долларом США, что соответствует нашему прогнозу, опубликованному в марте. Вчера рубль достигал отметок ниже 63 в паре с американской валютой, укрепившись по итогам дня практически на 1,5%, в то время как валюты развивающихся стран продемонстрировали рост на 1% (FXJPEMCS Index). Поддержку всему блоку рисковых активов продолжают оказывать мягкая риторика со стороны ФРС в среду, а также информация о возобновлении торговых переговоров между США и КНР в преддверии встречи лидеров двух стран на саммите большой двадцатки. Позитивно на рубль влияет и динамика нефтяных котировок, находящихся на комфортных уровнях выше $64/bbl. На этой неделе поддержку рублю оказывали и фактор приближения налогового периода (пик которого приходится на 25 июня), а также конвертация валютной выручки экспортерами для выплаты дивидендов на следующей неделе. На наш взгляд, текущее укрепление рубля пока вряд ли можно назвать устойчивым. Для сохранения нынешних комфортных уровней необходимо отсутствие эскалации торговой войны между США и Китаем, а также продление сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи до конца 2019 года", - отмечают в "Нордеа Банке".
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21 июня 2019 года 11:51
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил рекомендацию для акций Polymetal (MOEX: POLY) с "держать" до "покупать", следует из аналитических материалов инвестбанка. Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, составляет $13,15 за... читать дальше
.21 июня 2019 года 11:48
"Российская валюта пережила в четверг самое сильное ралли с начала года. USD/RUB потеряла 89 копеек или 1,4%. Однако если в январе рост курса рубля объяснялся восстановлением после предновогоднего провала, то в четверг снижение доллара стало результатом его распродажи на глобальных рынках.... читать дальше
.21 июня 2019 года 11:35
"На глобальных площадках сохраняются позитивные настроения, поддерживающие спрос на рисковые активы. В четверг американский фондовый индекс S&P500 обновил исторические максимумы и закрылся на уровне 2954. Все валюты G10 и практически все валюты развивающихся стран (за исключением южноафриканского... читать дальше
.21 июня 2019 года 11:32
Москва. 21 июня. Рынок акций РФ утром в пятницу просел в рамках коррекции на фоне негативных сигналов с внешних фондовых площадок, однако вернувшаяся к росту нефть Brent из-за напряженности на Ближнем Востоке сдерживает откат; в лидерах снижения выступают акции "Башнефти" из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2". читать дальше
.21 июня 2019 года 11:01
Потоки капитала на неделе, завершившейся 19 июня, отразили рост оптимизма инвесторов по отношению к облигациям развивающихся рынков (EM) и падение интереса к акциям региона, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. Совокупный чистый отток... читать дальше
.21 июня 2019 года 10:47
Подстройка участников рынка ОФЗ под более низкие объемы предложения нового долга, вероятно, продолжится - Росбанк
"Сдвиг риторики ФРС США в сторону смягчения денежно-кредитной политики ожидаемо спровоцировал шоковые волны на финансовых рынках. Курс USD/RUB опустился до 62,86 (-1,4%), возглавив движение большинства валют развивающихся стран. Доходности вдоль кривой ОФЗ обвалились на 7-12 бп, российских... читать дальше
.21 июня 2019 года 10:32
В конце недели не исключаем консолидации котировок госбумаг вблизи достигнутых уровней - Промсвязьбанк
"После сильного роста котировок госбумаг рынок ОФЗ выглядит несколько "перегретым" – сегодня в конце недели не исключаем консолидации котировок вблизи достигнутых уровней. Вместе с тем потенциал для снижения кривой пока сохраняется – не исключаем, что инвесторы начнут ориентироваться на уровень... читать дальше
.21 июня 2019 года 10:22
Москва. 21 июня. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль корректируется вниз к бивалютной корзине после существенного роста накануне и достижения многомесячных максимумов в обеих валютных парах на фоне увеличения позитива на мировых рынках и скачка цен на нефть. читать дальше
.21 июня 2019 года 10:20
"В целом рисковые активы на глобальных рынках, на наш взгляд, выглядят локально перегретыми. Ожидаем некоторого охлаждения и коррекционного возвращения пары доллар/рубль выше отметки 63", - указывает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. читать дальше
.21 июня 2019 года 10:09
В четверг фьючерсы на Brent продемонстрировали уверенный рост, покинув месячный торговый диапазон и закрепившись выше $64 за баррель. Такой технический сигнал указывает на окончательную перемену сентимента в сторону оптимизма и дает надежды на дальнейшее восстановление. Следующим сопротивлением... читать дальше
.21 июня 2019 года 09:55
"Утром российские фондовые индексы и рубль окажутся под давлением как некоторого ухудшения внешнего фона, так и технически важных значений, что, вероятно, спровоцирует нисходящую коррекцию и снимет техническую перекупленность. В остальном настроения в ближайшие дни будут зависеть от ситуации на... читать дальше
.21 июня 2019 года 09:50
Рубль продолжает черпать силы в низкой доходности валют фондирования, дорогой нефти, налоговом и дивидендном периодах - "Открытие Брокер"
"Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала ниже 2%, что предполагает повышенную привлекательность более рискованных, но и более высокодоходных активов. Российский рынок ОФЗ готов предложить инвесторам привлекательные условия. Реальная доходность доллара составляет всего... читать дальше
.21 июня 2019 года 09:45
В пятницу утром аналитики прогнозируют открытие российского рынка акций с небольшим понижением в связи с локальной перегретостью. читать дальше
.21 июня 2019 года 09:40
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно в пятницу. Цены на нефть незначительно опускаются в пятницу. читать дальше
.21 июня 2019 года 09:38
"Вчера ралли на мировых рынка продолжилось в ожидании снижения ставки ФРС США. Не остались в стороне от мировой тенденции и мы: индекс МосБиржи вырос на три четверти процента, а рубль укрепился более чем на процент. Причем рублевый индикатор нашего фондового рынка закрылся совсем рядом с верхней... читать дальше
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