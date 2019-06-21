Утренние прогнозы: коррекционное снижение

В пятницу утром аналитики прогнозируют открытие российского рынка акций с небольшим понижением в связи с локальной перегретостью.

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным понижением порядка 0,3-0,4%, вблизи отметки 2770 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2760, 2750 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2780, 2790 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее не исключено его дальнейшее коррекционное сползание в район 2760 пунктов".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "В начале торгов четверга возможно повышение на рынке акций в рамках благоприятной реакции на итоги заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США - после пресс-конференции Дж. Пауэлла трейдеры повысили оценки вероятности скорого снижения базовой процентной ставки (снижение ставки уже на июльском заседании считается почти неизбежным). Пересмотр ожиданий в отношении ФРС вызвал некоторое оживление на мировых фондовых площадках, снижение доходностей на рынке госдолга США, а также ослабление доллара США к корзине мировых валют".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Сегодня с утра американские фьючерсы торгуются пока в 0,3-процентном "минусе", никак не может сделать очередной рывок вверх и нефть. В таких условиях открытия торгов мы ожидаем в легком "минусе", и если внешний фон не улучшится, то фиксация прибыли может продолжиться. Однако поводов для серьезных распродаж нет, скоро рынки начнут отыгрывать приближающийся саммит "Большой двадцатки", где будет если не прорыв в решении торговых споров между США и Китаем, то хотя бы оптимистичные заявления по этому вопросу. Поэтому "шортами" увлекаться не стоит, время для них еще не пришло".

"Промсвязьбанк" (Михаил Поддубский): "В целом российский рынок акций (как минимум) локально перегрет. В базовом сценарии ожидаем постепенного отката индекса в район 2750 пунктов".