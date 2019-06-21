Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу могу скорректироваться вниз

Москва. 21 июня. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут немного скорректироваться вниз на фоне наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС), S&P 500 завершил торги на рекордном максимуме. Американский Центробанк по итогам заседания 18-19 июня принял решение сохранить базовую ставку неизменной - на уровне 2,25-2,5% годовых, однако подготовил почву для ее снижения на следующем заседании, отметив появившуюся неопределенность в отношении перспектив экономики. Из текста коммюнике исчезли слова, что Федрезерв готов "проявить терпение" при принятии решений относительно будущих корректировок целевого диапазона ставки. Кроме того, глава ФРС Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции об увеличении доводов в пользу более стимулирующей политики ФРС. Восемь из 17 членов FOMC ожидают снижения ставки в 2019 году и девять - в 2020 году.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в пятницу, трейдеры оценивают геополитические факторы. Японский Nikkei 225 снизился на 1,02%, гонконгский индекс Hang Seng - на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%, южнокорейский KOSPI - на 0,4%. Тем временем, китайский Shanghai Composite прибавляет 0,3%, тайваньский Taiex - 0,2%. Растущая геополитическая напряженность в мире повысила спрос на активы "тихой гавани", включая японскую иену, укрепление которой отрицательно сказывается на котировках акций местных экспортеров. В пятницу иена прибавляет 0,4% в паре с долларом США.

В четверг власти Ирана сообщили, что вооруженные силы страны сбили американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство страны. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом. "Иран совершил очень большую ошибку", - написал президент США Дональд Трамп в соцсети Twitter. Позднее Трамп заявил, что Иран, возможно, не хотел сбивать американский беспилотник, и сделано это было непреднамеренно. По данным газеты The New York Times, Трамп санкционировал нанесение удара по Ирану, однако отменил операцию в последний момент.

В свою очередь цены на нефть незначительно опускаются в пятницу после резкого скачка накануне на фоне возросшей напряженности на Ближнем Востоке. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск составляет $64,26 за баррель, что на 0,29% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг цена этих контрактов составила $64,45 за баррель, поднявшись на 4,25%. Фьючерс на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,28% - до $56,91 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на 5,74%, максимальными темпами с декабря прошлого года - до $57,07 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,1 раза по отношению к предыдущему дню и оказалась немного ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,337 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,845 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 20 июня вырос на 0,23% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,7 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,25%, поднявшись до 611,86 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-001P-02R" (+1,64%), "Мегафон БО-001Р-05" (+1,08%) и "Альфа-Банк-002Р-02" (+0,7%), а в лидерах снижения - облигации "ВБРР 001Р-01" (-0,48%), "ВЭБ.РФ-001Р-12" (-0,37%) и "ВЭБ.РФ-09" (-0,14%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-003P-03 объемом 10 млрд рублей на уровне 7,85% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению через 1,5 года на уровне 8% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок на облигации прошел 20 июня. Техническое размещение запланировано на 27 июня. Бонды размещаются в рамках программы биржевых облигаций компании серии 003Р объемом до 50 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 5 лет, сама программа бессрочная.

ВЭБ установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов серии ПБО-001Р-17 со сроком обращения 4 года объемом не более 20 млрд рублей на уровне 8,15% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 8,32% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 20 июня. Техническое размещение запланировано на 27 июня.

Альфа-банк установил финальный ориентир ставки 1-го купона субординированных облигаций серии С01-01 объемом 5 млрд рублей в размере 11,75% годовых. Ориентиру соответствует доходность к 5-летнему колл-опциону в размере 12,28% годовых. Пересмотр ставки купона будет происходить каждые 5 лет после первого колл-опциона. Книга заявок на бонды открылась в 10:00 МСК 18 июня, сбор заявок проходил до 16:00 МСК 20 июня. Техническое размещение выпуска запланировано на 27 июня. Выпуск облигаций бессрочный и предназначен для квалифицированных инвесторов. Номинал одной облигации составляет 10 млн рублей, всего в выпуске 500 бумаг. Купоны квартальные. Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение облигаций по окончании 21-го купонного периода, далее - по завершении каждого купонного периода.

ПАО "Мобильные телесистемы" (MOEX: MTSS) (МТС) 25 июня проведет сбор заявок инвесторов на 6-летние облигации серии 001P-10 объемом 15 млрд рублей, ориентир ставки 1-го купона - 8,2-8,4% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,45-8,67% годовых. Сбор заявок инвесторов пройдет с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Техническое размещение предварительно запланировано на 3 июля. Это уже третий выход на первичный внутренний рынок компании в этом году. В предыдущий раз эмитент размещал сразу два выпуска облигаций - серии 001Р-08 со сроком обращения 3,5 года объемом 5 млрд рублей и серии 001Р-09 со сроком обращения 5,5 лет объемом 7,5 млрд рублей в апреле. Ставка бондов серии 001Р-08 была установлена на уровне 8,4% годовых, серии 001Р-09 - на уровне 8,6% годовых. Кроме того, в конце января: эмитент разместил 5-летние облигации серии 001Р-07 объемом 10 млрд рублей по ставке 8,7% годовых.

Сбербанк (MOEX: SBER) России 27 июня начнет размещение инвестиционных облигаций серии ИОС-MOEX_RX-18m-001Р-99R и ИОС-RUBUSD_RA_FIX-92d-001Р-104R объемом по 500 млн рублей каждая и серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-101R объемом 1 млрд рублей. Облигации серии ИОС-MOEX_RX-18m-001Р-99R будут размещаться по цене 98% от номинала, серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-101R - по цене 100% от номинала, серии ИОС-RUBUSD_RA_FIX-92d-001Р-104R - по цене 99,75% от номинала. Выпуск ИОС-MOEX_RX-18m-001Р-99R будет погашен 28 декабря 2020 года, ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-101R - 11 января 2023 года, ИОС-RUBUSD_RA_FIX-92d-001Р-104R - 27 сентября 2019 года. У каждого из выпусков один купонный период. Ставка купона облигаций серии ИОС-MOEX_RX-18m-001Р-99R и серии ИОС-RUBUSD_RA_FIX-92d-001Р-104R установлена в размере 0,01% годовых, серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-101R - 1,35% годовых. Кроме того, по выпускам выплачивается дополнительный доход. Размер дополнительного дохода по выпуску ИОС-MOEX_RX-18m-001Р-99R привязан к значению цены обыкновенных акций "Московской биржи", по выпуску ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-101R значение допдохода будет зависеть от 3-месячной ставки LIBOR и динамической корзины, в которую входят паи, торгующиеся на NYSE Arca. Размер допдохода по выпуску ИОС-RUBUSD_RA_FIX-92d-001Р-104R будет привязан к динамике курса "рубль/доллар".

ООО "Агронова-Л" установило ставку 8-го купона облигаций 1-й серии размере 9,75% годовых. Дебютный выпуск облигаций на 5 млрд рублей компания разместила в декабре 2015 года. Пятилетние бонды имеют 10 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 10% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 23 декабря 2019 года.