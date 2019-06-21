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21 июня 2019 года 09:40

S&P 500 завершил торги четверга на рекордном максимуме

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно в пятницу. Цены на нефть незначительно опускаются в пятницу.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС), S&P 500 завершил торги на рекордном максимуме.

Как сообщалось, американский Центробанк по итогам заседания 18-19 июня принял решение сохранить базовую ставку неизменной - на уровне 2,25-2,5%, однако подготовил почву для ее снижения на следующем заседании, отметив появившуюся неопределенность в отношении перспектив экономики.

Из текста коммюнике исчезли слова, что Федрезерв готов "проявить терпение" при принятии решений относительно будущих корректировок целевого диапазона ставки. Кроме того, глава ФРС Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции по итогам заседания об увеличении доводов в пользу более стимулирующей политики Центробанка.

Восемь из 17 членов FOMC ожидают снижения ставки в 2019 году и девять - в 2020 году. Медианные прогнозы "точечных графиков" (dot plot) предусматривают одно снижение ставки Федрезервом в следующем году и одно повышение в 2021 году.

"Пресс-конференция Пауэлла указала на сохраняющиеся у него сомнения, но рынки, кажется, уверены, что ФРС снизит ставку в июле", - отмечает аналитик Oanda Эдвард Мойя.

"Если экономические статданные ухудшатся более существенно, чем ожидается, возникнут разговоры о возможности снижения ставки сразу на 50 базисных пунктов", - цитирует эксперта MarketWatch.

Согласно данным министерства труда США, обнародованным в четверг, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 6 тыс., до 216 тыс. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 2 тыс., до 220 тыс.

Тем временем, дефицит счета текущих операций платежного баланса США уменьшился в первом квартале 2019 года на 9,4% и составил до $130,4 млрд. Эксперты в среднем ожидали снижения дефицита в прошлом квартале до $124,3 млрд.

Дефицит счета текущих операций платежного баланса США в январе-марте составил 2,5% ВВП. В четвертом квартале 2018 года показатель достигал максимального за шесть лет уровня в 2,8% ВВП.

Растущая геополитическая напряженность ограничивает позитивный настрой трейдеров. Президент США Дональд Трамп признал возможность усиления враждебности в отношении с Ираном после того, как стало известно, что Иран сбил американский беспилотник.

Акции сети супермаркетов Kroger подешевели на 2,2%, хотя компания отчиталась о более высоких, чем ожидалось, показателях прибыли и выручки за первый финансовый квартал, а также подтвердила прогноз на текущий фингод.

Чистая прибыль Kroger в квартале, который завершился 25 мая, составила $772 млн против $2,03 млрд за аналогичный квартал предыдущего года. Скорректированная прибыль опустилась до 72 центов с 73 центов на акцию, тогда как аналитики прогнозировали снижение до 71 цента. Выручка сократилась до $37,25 млрд с $37,72 млрд при ожидавшемся падении до $37,19 млрд.

Цена бумаг Tesla Inc. снизилась на 3%, до $216,62 за акцию, после того, как аналитики Goldman Sachs ухудшили прогнозы по котировкам бумаг компании. Теперь они ожидают, что в среднесрочной перспективе акции компании будут стоить $158 за бумагу, а на $200, как ожидалось ранее.

Капитализация Oracle Corp. подскочила на 8,2%. Один из крупнейших мировых производителей программного обеспечения получил прибыль и выручку выше ожиданий рынка в четвертом финансовом квартале.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка 21 июня увеличился на 249,17 пункта (0,94%) и составил 26753,17 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 27,72 пункта (0,95%) - до 2954,18 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 64,02 пункта (0,8%) и составил 8051,34 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно в пятницу, трейдеры оценивают геополитические факторы.

Японский Nikkei 225 теряет в ходе торгов 1,1%, гонконгский индекс Hang Seng - 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,6%, южнокорейский KOSPI - 0,4%. Тем временем, китайский Shanghai Composite прибавляет 0,3%, тайваньский Taiex - 0,2%.

Растущая геополитическая напряженность в мире повысила спрос на активы "тихой гавани", включая японскую иену, укрепление которой отрицательно сказывается на котировках акций местных экспортеров. В пятницу иена прибавляет 0,4% в паре с долларом США.

В четверг власти Ирана сообщили, что вооруженные силы страны сбили американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство страны. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

"Иран совершил очень большую ошибку", - написал президент США Дональд Трамп в соцсети Twitter.

Позднее Трамп заявил, что Иран, возможно, не хотел сбивать американский беспилотник, и сделано это было непреднамеренно. Трамп отметил, что ему "с трудом верится", что Иран мог решиться сбить американский военный самолет, и предположил, что это мог сделать "кто-то неконтролируемый и глупый".

По данным газеты The New York Times, Трамп санкционировал нанесение удара по Ирану, однако отменил операцию в последний момент.

"Иена продолжает укрепляться, и инвесторы не спешат наращивать покупки акций", - отмечает аналитик Shinkin Asset Management в Токио Наоки Фудзивара.

"Поддержку рынку создают сигналы о возможности глобального смягчения кредитно-денежной политики", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Акции японской нефтекомпании Inpex подорожали на 3,9%, отыгрывая скачок цен на нефть, отмеченный в четверг.

Бумаги SoftBank Group теряют 2,3%, Sony - 1,9%, NTT - 0,9%.

В Гонконге дорожают акции нефтекомпаний CNOOC (+2,3%) и PetroChina (+0,9%), и дешевеют бумаги Sands China (-1,8%) и Geely Automobile (-1,4%).

Стоимость акций южнокорейского чипмейкера SK Hynix опустилась на 1,5%, тайваньской Taiwan Semiconductor - выросла на 1%.

В Китае дорожают акции финансовых и промышленных компаний. Лидерами роста на торгах в Шанхае являются бумаги CSC Financial Co. (+9%) и Yechiu Metal Recycling China (+10%).

Цены на нефть незначительно опускаются в пятницу после резкого скачка накануне на фоне возросшей напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск составляет $64,27 за баррель, что на $0,18 (0,28%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг цена этих контрактов составила $64,45 за баррель, поднявшись на $2,63 (4,25%).

Фьючерс на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,26 (0,46%) - до $56,81 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на $3,1 (5,74%), максимальными темпами с декабря прошлого года - до $57,07 за баррель.

В четверг власти Ирана сообщили, что вооруженные силы страны сбили американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство страны. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

"Иран совершил очень большую ошибку", - написал президент США Дональд Трамп в соцсети Twitter.

Позднее Трамп заявил, что Иран, возможно, не хотел сбивать американский беспилотник, и сделано это было непреднамеренно. Трамп отметил, что ему "с трудом верится", что Иран мог решиться сбить американский военный самолет, и предположил, что это мог сделать "кто-то неконтролируемый и глупый".

По данным газеты The New York Times, Трамп санкционировал нанесение удара по Ирану, однако отменил операцию в последний момент.

"С учетом эскалации конфликта на Ближнем Востоке, трейдеры вряд ли захотят сохранять "длинные" позиции перед выходными", - отмечает основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари.

"Если мы увидим эскалацию конфликта в пятницу, покупки на нефтяном рынке будут расти", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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