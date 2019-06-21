В конце недели не исключаем консолидации котировок госбумаг вблизи достигнутых уровней - Промсвязьбанк

"После сильного роста котировок госбумаг рынок ОФЗ выглядит несколько "перегретым" – сегодня в конце недели не исключаем консолидации котировок вблизи достигнутых уровней. Вместе с тем потенциал для снижения кривой пока сохраняется – не исключаем, что инвесторы начнут ориентироваться на уровень ставки в 7%, который может быть достигнут в первой половине следующего года. На текущий момент, на наш взгляд, оправданным выглядит уровень доходности 10-летнего "бенчмарка" в 7,25-7,3% годовых", - указывает специалист Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.